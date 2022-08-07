Последние новости о ситуации на и вокруг Украины на 7 августа 2022 года: Николаев закрыли для облавы на неблагонадежных, а Зеленскому предрекли скорую смерть

Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер предрек трагический конец Зеленского Фото: REUTERS

НИКОЛАЕВ ЗАКРЫЛИ ДЛЯ ОБЛАВЫ

Обещанная главой Николаевской области Виталием Кимом зачистка Николаева началась. Сам Ким рассказал, что за предыдущие сутки получил 18 писем от "бдительных" сограждан, которые требовали обратит внимание на их соседей – "коллаборантов", "сепаратистов" и "приспешников Кремля". Город закрыли до 5 утра 8-го августа, и сейчас его буквально квартиру за квартирой прочесывают патрули в поисках неблагонадежных.

- Ходят прямо по квартирам - проверяют каждую, проверяют документы и мобильные телефоны – проверяют все, - похвасталась глава Николаевского облсовета Анна Замазеева. Совсем, как это делали гестаповцы на оккупированных территориях, устраивая облавы на партизан и подпольщиков.

- Коллаборанты и сепаратисты есть, сказать, что их много, мы не можем, но дело делится на три этапа. Первое — найти их, потом осудить и не позволять им выходить под залог, потому что наш народ готов совершить самосуд над ними. Все, кто пострадал, их соседи, близкие и родственники, чьи жилые дома повреждены, чья мирная жизнь разрушена, они свою злость переносят на коллаборационистов, разоткровенничалась Замазеева. - То есть выпустить их под залог — это угрожает даже их жизни. Считаем, что лучше всего им оставаться в тюрьме до нашей победы, или отправлять их туда, на кого они работают.

Из города разрешен выезд только тем, кто заранее купил билеты на междугородный транспорт на эти дни. Что будет с теми, кто пополнит застенки СБУ в результате этих рейдов, подумать страшно.

ДОЛЛАР СТАНОВИТСЯ ЛИШНИМ

Москва и Анкара заключили договоренность о двухсторонней торговле в рублях. Об этом сообщил журналистам турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган после возвращения из Сочи, где проходили переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

"На встрече в Сочи с уважаемым Путиным мы договорились по рублю как единице в торговле, - приводит слова Эрдогана телеканал TRT. - Так как мы будем совершать нашу торговлю в рублях, это, конечно, станет серьезным источником доходов для Турции и России".

Турецкий лидер также напомнил, что в его стране россияне могут использовать карту «Мир»:

- В настоящее время наши пять банков продолжают работу над этим. Здесь тоже есть серьезные подвижки, - заявил Тайип Реджеп Эрдоган.

Президент Турции отметил, что такие изменения являются облегчением как для российских туристов, так и для самой Турции. В общем, в области межгосударственной торговли уже многих стран доллар все больше начинает чувствовать себя "третьим лишним".

У КОГО ПАМЯТЬ ЛУЧШЕ

Киев официально подтвердил факт передачи Украине нескольких танков и самолётов от Северной Македонии. Об этом сообщил советник Офиса президента Украины и некогда член украинской делегации по переговорам с Россией Михаил Подоляк. Речь идет о четырех Су-25, которые не летали с 2004 года. Количество переданных танков обе стороны так и не раскрыли.

- Мы никогда этого не забудем, — написал Подоляк в своем аккаунте в соцсети Твиттер.

Мы тоже этого не забудем, господа македонцы. Как и то, что, как оказалось, Болгария втихую поставила Украине свыше 4,2 тысячи тонн вооружений на сумму свыше 1 млрд. долларов.

УЖАСНЫЙ КОНЕЦ ЗЕЛЕНСКОГО

Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom предрек трагический конец Зеленского, которого осталось ждать не так уж и долго.

- Он будет вынужден либо покинуть Украину, либо погибнет от рук собственных граждан, которые перестали ему доверять, - напророчествовал американец. - Из-за того, что престиж президента Украины постепенно падает, больше нет смысла в том, чтобы он оставался у власти.

При этом экс-разведчик считает, что именно Зеленский, заняв пост президента Украины, несет ответственность за гибель десятков тысяч мирных граждан.

Отметим, что такие пророчества о конце Зеленского звучат уже не в первый раз. Вот только в подобном исходе заинтересованы как раз США и Великобритания, на счету спецслужб которых не один десяток устраненных иностранных лидеров, которые перестали их устраивать.

ПИВБАРЫ - В БОМБОУБЕЖИЩА

На сайте президента Украины появилась петиция, в которой ее инициаторы просят президента разместить в бомбоубежищах университетов на Украине пивные бары и пабы. Как считают авторы петиции, это будет мотивировать студентов посещать занятия.

В качестве положительного опыта авторы петиции ссылаются на Великобританию, где во время Второй Мировой войны пабы сами служили бомбоубежищами.

За первые сутки петиция набрала 967 подписей из 25 тысяч необходимых для ее рассмотрения президентом. Так что все шансы заручиться необходимым количеством голосов у нее есть.

В общем-то, после петиции о замене памятника Екатерине Великой и ее соратникам в Одессе на статую американского гей-порноактера это, можно сказать, вполне даже приличная петиция.

НЕ ХОДИЛ БЫ ВОВА В АФРИКУ ГУЛЯТЬ

Зеленский начал онлайн-чес по африканским государствам. Просит солидарности в борьбе с Россией и оружия, потому что денег у Африки просить бесполезно. Позавчера поговорил с президентом Гвинеи-Бисау, вчера – с президентом Малави. Кто знает, может быть, он сможет так хорошо выучить географию, что вполне в состоянии будет выполнять функции наставника по этому предмету для будущей премьер-министра Великобритании Лизы Трасс.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Президент США Джозеф Байден наконец-то сдал отрицательный тест на ковид. Но пока остается в режиме самоизоляции. Спокойные дни для США закончились.

- Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что из-за войны и "оккупации" ряда регионов Украине будущей зимой потребуется гораздо меньше газа, чем в прошлые годы. А если совсем избавиться от населения и добить промышленность, то он, вообще, будет не нужен.

- Народный депутат Украины Алексей "белая слизь" Гончаренко зарегистрировал в Верховной раде законопроект о признании Косово. Путь к международному признанию воссоединения Крыма с Россией открыт.

- По сведениям из Киева глава Офиса президента Украины Андрей Ермак намерен вскоре освободить от занимаемой должности заслуженного ветеринара-юриста Алексея Данилова и заменить его на этом посту своим человеком.

- В это воскресенье, как сообщает Минобороны Турции, из портов Украины ожидается выход сразу четырех сухогрузов с зерном.

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