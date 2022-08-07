Журналиста "Комсомольской правды" Дарью Асламову задержали в Косове

Дарья Асламова Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В ночь на 7 августа в Косове по якобы "обвинению в шпионаже" задержали корреспондента "Комсомольской правды" Дарью Асламову. Об этом в соцсети Facebook* сообщил глава МВД самопровозглашенного Косово Джеляль Швецла.

При этом никаких доказательств представитель ведомства не предоставил. В своем посте он лишь уточнил, что журналистку задержали при попытке въезда в регион.

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Стоит отметить, что Асламова была в Сербии по заданию "КП". Там журналистка должна была подготовить специальный репортаж в связи с обострением сербско-косовского конфликта.

Как сообщили KP.RU в посольстве РФ в Белграде, российские дипломаты пока не располагают никакой информацией о задержании в Косово и место нахождении Дарьи Асламовой.

Российская Федерация не признает независимости Косово, дипломатических миссий на косовской территории у РФ нет.

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