41-летняя Ким Кардашьян рассталась с 28-летним любовником Питом Дэвидсоном из-за его «незрелости и юного возраста»

Модель Ким Кардашьян рассталась с молодым бойфрендом Питом Дэвидсоном. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Модель Ким Кардашьян рассталась с молодым бойфрендом Питом Дэвидсоном после девяти месяцев романа. Как сообщают источники из окружения пары, Ким устала от этих отношений. Модель чувствует себя «полностью истощенной» из-за «незрелости и юного возраста» своего любовника.

Последней каплей стали слишком плотные рабочие графики пары. Сейчас Пит работает над новым проектом в Австралии, в то время как Кардашьян остается в США.

- Питу 28, а Ким 41 — просто сейчас они в совершенно разных местах, - сообщил источник порталу Page Six. - Пит совершенно спонтанный и импульсивный. Он хочет, чтобы она прилетела в Нью-Йорк или где бы он ни был, в любой момент. Но у Ким четверо детей, и это не так просто. Ей нужно сосредоточиться на детях.

Кардашьян и Дэвидсон начали встречаться после того, как снялись вместе в телешоу. За Питом давно закрепилась слава голливудского плейбоя, причем зачастую он крутит романы со звездами намного старше себя. Он встречался с голливудской актрисой Кейт Бекинсейл, певицей Арианой Гранде, дочерью Энди Макдауэлл Маргарет Куэлли. Одним из его последних увлечений стала модель Кайя Гербер – дочь супермодели Синди Кроуфорд. Синди и ее муж Рэнди Гербер очень беспокоились из-за связи дочери с Питом, употребляющим наркотики и страдающим от нервных срывов. После серьезного разговора с ними Дэвидсон порвал с Кайей и лег на лечение в реабилитационную клинику.

Модель чувствует себя «полностью истощенной» из-за «незрелости и юного возраста» своего любовника. Фото: соцсети.

Напомним, Ким Кардашьян подала на развод с мужем Канье Уэстом в феврале 2021 года после почти семи лет брака. Чтобы чаще видеться с детьми, музыкант купил дом рядом с поместьем своей экс-супруги. Новая недвижимость артиста расположена через улицу от особняка, где он когда-то жил со своей семьей в городе Хидден-Хилс (округ Лос-Анджелес, Калифорния). За участок и дом Канье выложил 4,5 миллиона долларов. Рэпер до последнего надеялся воссоединиться с бывшей женой. А потом между ними началась война за опеку над детьми.