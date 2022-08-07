София Ротару попросила о помощи в день своего 75-летия

Фото: Мила СТРИЖ

София Ротару в день своего 75-летия обратилась к поклонникам. Она впервые за несколько месяцев прервала молчание.

В свой юбилей София Ротару посетила малую родину - село Маршинцы. "Приехала в место силы. Здесь я родилась, росла, пошла в школу. Здесь я начала петь. Родные Маршинцы напомнили мне, как важно не потерять чувство причастности к своей Земле, ощутить связь с теми, кто дал тебе жизнь, воспитал и поддерживал в твоих начинаниях", - заявила артистка.

Она сообщила, что не станет отмечать юбилей. Ротару попросила о помощи.

"В этот день вместе с вашими теплыми поздравлениями и словами поддержки хочу обратится с просьбой поддержать тех, кому сейчас тяжело, кто действительно нуждается в нашей помощи. Давайте вместе сделаем это доброе дело. Где бы мы ни находились и на каком бы языке не говорили..." - обратилась к неравнодушным звезда.

София Михайловна поведала о том, что молится о том, чтобы в каждом доме Украины звучали песни о любви мире. "Сегодня не время праздновать юбилей", - резюмировала она.

Стоит отметить, что свое 60-летие знаменитость широко праздновала в Кремле. Далее певицу чествовали в Баку на фестивале "Жара", где звездной юбилярше был посвящен целый день. А теперь она сидит, забытая всеми, без концертов. Этот юбилей тихо проведет в кругу семьи, с друзьями и родственниками.