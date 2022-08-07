ЧП на Кубе: Пожар на нефтебазе приобрел ужасающие масштабы

Возгорание настолько серьезно, что власти Кубы приняли решение обратиться за международной помощью Фото: REUTERS

Свыше 120 человек уже пострадали во время большого пожара на нефтяной базе в кубинской провинции Матансас. Власти были вынуждены эвакуировать более 800 человек, проживавших в непосредственной близости от места возгорания.

– Госпитализирован 121 пациент, пятеро из них находятся в критическом состоянии, трое — в тяжелом, – сообщили в правительстве Кубы. Кроме того, по информации СМИ, на месте пожара обнаружено тело одного из погибших сотрудников предприятия, и 17 человек числятся пропавшими без вести.

Согласно официальной версии, причиной пожара стало попадание в нефтебазу молнии во время разразившейся в провинции грозы.

Возгорание настолько серьезно, что власти Кубы приняли решение обратиться за международной помощью. Прежде всего просьба о помощи рассчитана на Венесуэлу и Мексику – государства территориально близкие к Острову Свободы и имеющие богатый опыт в нефтяной сфере.

По последним данным, на Кубу по указанию президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора отправились сотрудники нефтегазовой компании Pemex, пишет Portal Cuba.

Президент Кубы Мигель Диасс-Канель обратился со словами благодарности к России и другим государствам, предложившим помощь в борьбе с пожаром.