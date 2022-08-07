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В мире7 августа 2022 5:07

ЧП на Кубе: Пожар на нефтебазе приобрел ужасающие масштабы

Жертвами пожара на нефтебазе на Кубе стали более 120 человек
Юрий МАЙБОРОДА
Возгорание настолько серьезно, что власти Кубы приняли решение обратиться за международной помощью

Возгорание настолько серьезно, что власти Кубы приняли решение обратиться за международной помощью

Фото: REUTERS

Свыше 120 человек уже пострадали во время большого пожара на нефтяной базе в кубинской провинции Матансас. Власти были вынуждены эвакуировать более 800 человек, проживавших в непосредственной близости от места возгорания.

– Госпитализирован 121 пациент, пятеро из них находятся в критическом состоянии, трое — в тяжелом, – сообщили в правительстве Кубы. Кроме того, по информации СМИ, на месте пожара обнаружено тело одного из погибших сотрудников предприятия, и 17 человек числятся пропавшими без вести.

Согласно официальной версии, причиной пожара стало попадание в нефтебазу молнии во время разразившейся в провинции грозы.

Возгорание настолько серьезно, что власти Кубы приняли решение обратиться за международной помощью. Прежде всего просьба о помощи рассчитана на Венесуэлу и Мексику – государства территориально близкие к Острову Свободы и имеющие богатый опыт в нефтяной сфере.

По последним данным, на Кубу по указанию президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора отправились сотрудники нефтегазовой компании Pemex, пишет Portal Cuba.

Президент Кубы Мигель Диасс-Канель обратился со словами благодарности к России и другим государствам, предложившим помощь в борьбе с пожаром.

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