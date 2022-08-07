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В мире7 августа 2022 5:10

Запад серьезно обеспокоен укреплением связей России и Турции

Financial Times: В Европе начали думать, как наказать Анкару за дружбу с Москвой
Юрий МАЙБОРОДА
В Евросоюзе страшно переживают, что Анкара поможет Москве избежать санкций

В Евросоюзе страшно переживают, что Анкара поможет Москве избежать санкций

Фото: REUTERS

Состоявшиеся в Сочи переговоры между президентом России Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом стали причиной для очередной головной боли в Европе.

В Евросоюзе страшно переживают, что Анкара поможет Москве избежать санкций. Чтобы этого не случилось, там начали подумывать о возможном экономическом давлении на Турцию, пишет Financial Times.

– Мы пытаемся заставить турок обратить внимание на наши опасения, – заявил один из высокопоставленных чиновников ЕС. И добавил, что поведение Турции в Европе рассматривается как крайне оппортунистическое.

Впрочем, по словам представителя альянса, на официальном уровне пока никаких обсуждений не проводилось и пока Европа продолжает внимательно наблюдать за развитием российско-турецких отношений.

В качестве экономического давления на Анкару может быть озвучен призыв к крупным компаниям, например, Bosch, Coca-Cola, Ford и другим сократить либо полностью прекратить свою работу в Турции. Правда, эксперты очень сомневаются, что коммерческие структуры пойдут на такой шаг, поскольку имеют очень в стране очень неплохую прибыль.

Одним из важных результатов беседы Путина и Эрдогана стало достижение договоренности о переходе на рубли в торговле между двумя странами.

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