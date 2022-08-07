Канадцам предложили употреблять в пищу мясо собак

Устраивая «дегустацию собачатины» зоозащитники просто привлекали внимание к проблеме употребления животных в пищу Фото: REUTERS

Внимание отдыхающих жителей канадского Торонто привлек стенд компании Elwood's Organic Dog, размещенный в парке Christie Pits: сотрудники фирмы предлагали всем желающим попробовать "бесплатные образцы собачьего мяса".

Некоторые посетители в ужасе отходили от стенда, некоторые даже пытались возмущаться, но большинство, как это ни странно, соглашались отведать собачатины. А потом делились впечатлениями. Чаще всего предложенное мясо сравнивали с говядиной.

На самом деле компания не имеет ни малейшего отношения к производству мяса вообще и собачьего в частности: это рекламная акция, направленная на призыв к людям отказаться от употребления мяса в принципе.

Устраивая «дегустацию собачатины» зоозащитники просто привлекали внимание к проблеме употребления животных в пищу. Они апеллировали к выборочному подходу современного человека, который мясо одних животных без каких-либо стеснений употребляет в пищу, а других – ни при каких обстоятельствах.

Однако эффект от акции оказался довольно неожиданным – уж больно много людей изъявили желание испытать необычные вкусовые ощущения, пишет издание BlogTO.

Мясо, которое предлагалось для дегустации, тоже не имело ничего общего ни с собаками, ни с мясом вообще – это была продукция компании Beyond Meat – крупнейшего в мире производителя заменителей мяса на растительной основе, чьи отбивные входят в состав веганских гамбургеров.

Кроме того, посетителям стенда раздавались красочные листовки с надписью «Вкуснейшая собачатина с 1981 года». Правда в самой листовке разъяснялось, что никакого мяса компания не производит.

– Органическое собачье мясо от Элвуда - ненастоящее, но мы надеемся, что вы подумаете о том гневе, который оно вызвало. Подумайте, что значит открыть свое сердце идее, что так называемые «пищевые животные» так же достойны любви и доброты – и, возможно, что не существует такого понятия, как «животное, предназначенное для еды», – говорится на сайте Elwood's Organic Dog.