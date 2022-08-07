Священник Циклаури: более 150 военнослужащих крестились перед боем

Священник Евгений Циклаури заметил, что военнослужащим нравится, что за них переживают

В Харьковской области в подразделениях, что находятся на переднем крае свой фронт держат военные священники.

Минобороны России демонстрирует часть их работы: Иерей Владимир Тарасов и священник Евгений Циклаури освятили стяги с изображением святого князя Димитрия Донского и передали их бойцам передовых подразделений.

Точного срока своего пребывания на позициях российских войск отцы не называют.

«Будем столько, сколько нужно, сколько будет нужна наша помощь, поддержка, молитва», - говорят они.

Священник Евгений Циклаури заметил, что военнослужащим нравится, что за них переживают.

"Видят, что поддерживают их не только материально, но и духовно. Священник тут воину за отца и мать, надо будет к жилетке своей прижмет. Больше 150 человек тут только крестилось. И ребята продолжают креститься. И этот фронт работы для священника, чтобы поддержать военнослужащих духовно очень важен", - поделился Циклаури.

Военные священники посетили кафедральный собор (построен в 1826 году) в городе Изюме, что несколько месяцев находился на линии соприкосновения.

«В один из дней во время проведения службы в храм было несколько прямых попаданий снарядами артиллерии ВСУ. 122-мм мины пробили кладку купола, в результате чего пострадали несколько местных жителей. Историческое здание даже выдержало прямое попадание снаряда, хотя фасад серьезно пострадал», - отметили в Минобороны России.

Чудесным образом осколки не попали в иконы и дары, что находились в храме. Священнослужители выразили свое восхищение мужеством и стойкостью настоятеля храма, что продолжает вести службы в таких сложных условиях.

Сейчас идет восстановление собора. Ранее в город российские военнослужащие доставили все необходимые строительные материалы.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Минобороны России опубликовало кадры с вооружением, захваченным российскими военнослужащими на позициях вооруженных формирований украинского режима в ходе специальной военной операции.

«Среди трофеев оружие, в основном, иностранного производства - ручные противотанковые гранатометы производства Великобритании, США, Польши, Швеции, в том числе ракетные комплексы «Джавелин» и «Карл Густав», а также брошенные украинскими националистами станковые пулеметы и стрелковое вооружение советского производства», - прокомментировали кадры в Минобороны России.

Военнослужащие разведывательного подразделения также рассказали об обстоятельствах захвата трофейного вооружения при ведении разведывательно-поисковых действий.