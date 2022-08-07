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Политика7 августа 2022 7:38

Священник Циклаури: более 150 военнослужащих крестились перед боем

Минобороны России опубликовало кадры работы военных священников с военнослужащими в зоне проведения специальной военной операции и в освобожденных населенных пунктах Харьковской области
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Священник Евгений Циклаури заметил, что военнослужащим нравится, что за них переживают

Священник Евгений Циклаури заметил, что военнослужащим нравится, что за них переживают

В Харьковской области в подразделениях, что находятся на переднем крае свой фронт держат военные священники.

Минобороны России демонстрирует часть их работы: Иерей Владимир Тарасов и священник Евгений Циклаури освятили стяги с изображением святого князя Димитрия Донского и передали их бойцам передовых подразделений.

Точного срока своего пребывания на позициях российских войск отцы не называют.

«Будем столько, сколько нужно, сколько будет нужна наша помощь, поддержка, молитва», - говорят они.

Священник Евгений Циклаури заметил, что военнослужащим нравится, что за них переживают.

"Видят, что поддерживают их не только материально, но и духовно. Священник тут воину за отца и мать, надо будет к жилетке своей прижмет. Больше 150 человек тут только крестилось. И ребята продолжают креститься. И этот фронт работы для священника, чтобы поддержать военнослужащих духовно очень важен", - поделился Циклаури.

Военные священники посетили кафедральный собор (построен в 1826 году) в городе Изюме, что несколько месяцев находился на линии соприкосновения.

«В один из дней во время проведения службы в храм было несколько прямых попаданий снарядами артиллерии ВСУ. 122-мм мины пробили кладку купола, в результате чего пострадали несколько местных жителей. Историческое здание даже выдержало прямое попадание снаряда, хотя фасад серьезно пострадал», - отметили в Минобороны России.

Чудесным образом осколки не попали в иконы и дары, что находились в храме. Священнослужители выразили свое восхищение мужеством и стойкостью настоятеля храма, что продолжает вести службы в таких сложных условиях.

Сейчас идет восстановление собора. Ранее в город российские военнослужащие доставили все необходимые строительные материалы.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Минобороны России опубликовало кадры с вооружением, захваченным российскими военнослужащими на позициях вооруженных формирований украинского режима в ходе специальной военной операции.

«Среди трофеев оружие, в основном, иностранного производства - ручные противотанковые гранатометы производства Великобритании, США, Польши, Швеции, в том числе ракетные комплексы «Джавелин» и «Карл Густав», а также брошенные украинскими националистами станковые пулеметы и стрелковое вооружение советского производства», - прокомментировали кадры в Минобороны России.

Военнослужащие разведывательного подразделения также рассказали об обстоятельствах захвата трофейного вооружения при ведении разведывательно-поисковых действий.

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