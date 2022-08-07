Фото звезд в купальниках: Ольга Бузова, Алика Смехова, Яна Рудковская разделись до бикини

Актриса Дарья Мороз вообще-то не отдыхает, а только на днях начала сниматься в «Василисе». Говорит, что ни про какой отдых не слышала. Как не слышала?! Вот же фото Фото: СОЦСЕТИ

Август – время отдыха и съемок у актеров. Поработал немного и лети себе в Сочи, а то и на Мальдивы, чтобы не только отдохнуть, но и взбодрить своих подписчиков в соцсетях свежими фоточкаи. Самый смелый жанр в этом параде самолюбования – фото в купальниках.

Понятно, что фотографируются только те актеры, которые в хорошей физической форме. Такие как Кристина Асмус. Ее как ни наряди, всегда красавица.

Кристина Асмус Фото: СОЦСЕТИ

Подружки Алика Смехова и Ольга Кабо отдыхают на Волге в Завидово. И каждый день друг друга снимают то на яхте, то на поляне с полевыми цветами, неизменно собирая лайки и доброжелательные комментарии: «Ах, какие эффектные, нестареющие женщины. Всем бы так выглядеть в 50+». Как написал Ольге Кабо кто-то из комментаторов: «Нет, пенсию не дадут», слишком молодо выглядят. Особенно в желтом купальники.

Алика Смехова Фото: СОЦСЕТИ

Ольга Кабо Фото: Соцсети

Желтое бикини выбрала и Ольга Бузова, которая в последнее время фотографируется исключительно в купальниках. Она гастролирует по Черноморскому побережью Краснодарского края, где-то между Геленджиком, Анапой и Сочи. Что и говорить, купальник – лучший наряд для пляжного отдыха.

Ольга Бузова Фото: СОЦСЕТИ

Другая красавица Евгения Крюкова в этом году улетела на Мальдивы. Поездку планировала еще до пандемии. Но по разным причинам откладывала. И вот наконец собралась, а там полили дожди, дул ветер, приходилось сидеть в номере с книжкой. Потом погода наладилась. Евгения отложила книжку, надела черный бикини – и загорать.

Евгения Крюкова Фото: СОЦСЕТИ

Актриса Юлия Пересильд почти никогда не фотографируется в купальнике. Она - женщина серьезная, а других не берут в космос. Её пляжное фото – запредельное исключение из правил. Юля уехала на море традиционно с детьми: «Море. Песок. Неспешные разговоры. Встречи с давними друзьями…». Пересильд отдыхает на Крите. Очень любит этот греческий остров.

Юлия Пересильд почти никогда не фотографируется в купальнике Фото: СОЦСЕТИ

Актриса Дарья Мороз вообще-то не отдыхает, а только на днях начала сниматься в «Василисе». Говорит, что ни про какой отдых не слышала. Как не слышала?! Вот же фото – на яхте в купальнике! Но это, как говорят актеры, «по роли».

Светлана Бондарчук умеет совмещать съемки для своего канала «Света, вокруг света» с отдыхом. Хорошо, когда можно интервью у приятного собеседника, такого как Владимир Пресняков, взять, и в бассейне искупаться.

Светлана Бондарчук Фото: СОЦСЕТИ

Яна Рудковская всей семьей: с Евгением Плющенко, Гном Гномычем и его младшим братиком улетели в Турцию. И там в Белеке наслаждается райской жизнью. Но самая райская птичка в волшебном саду – сама Яна. Каждый раз хочется ее спросить: где она находит такие купальники и аксессуары? Не всем, конечно, по вкусу, но смотрится офигительно.