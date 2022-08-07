Зачем Украина упорно бьет по атомной электростанции: Разоблачен план Киева

По Запорожской АЭС украинские силы нанесли очередной удар Фото: REUTERS

Дважды за минувшие трое суток украинские силы попытались нанести удар по Запорожской АЭС в районе Энергодара. 5 августа поразили, в результате обстрела со стороны ВСУ, линии электропередачи. Последний по времени удар произошел в ночь на 7 августа. Украинцы били в сторону крупнейшей в Европе АЭС ракетами «Ураган». То, что осталось от ракет, упало в нескольких сотнях метрах от хранилища ядерных отходов.

«КП» обратилась за комментарием к Андрею Кошкину, эксперту Ассоциации военных политологов, завкафедрой РЭУ им. Плеханова

- По Запорожской АЭС украинские силы нанесли очередной удар . Зачем? Ведь если, не дай бог, эта АЭС взорвется — накроет не только Украину и приграничные районы России, но и пол-Европы?

- Нынешний киевский режим готов и на более трагические жертвы — лишь бы как то что-то попытаться изменить в сложившейся ситуации в свою пользу. Они не остановятся ни перед чем. А удары наносятся по АЭС потому, что они считают, что просто убитые жилые кварталы — для Европы это уже не резонанс. На убийства мирных жителей в ходе конфликта на Западе особое внимания обращать перестали. А вот если взорвут атомную станцию — западные коллеги вдруг все разом взволнуются: это беспредел, как в Чернобыле.

- Но беспредел не украинский, а российский — в глазах Запада?

- В реальности это полнейшее расчеловечивание Киева, готового хоть как-то повлиять на ход событий. В виртуальном пространстве, для западного обывателя — это бесчеловечные действия Москвы. При том успехи СВО уже очевидны даже западным экспертам и части политиков Запада. У Киева осталось время: август - начало сентября. Когда нужно предпринять что-то очень серьезное. И Киев вот так дважды в августе предупредил о готовности ударить по ядерному объекту.

- Но их системы не добивают?

- Если говорить о холодном расчете специалистов - то это мог быть просто сигнал мировой общественности, мол, мы в шаге от ядерной катастрофы по вине русских. В шаге от техногенной аварии — и конечно, по вине Москвы, не обеспечившей безопасность ядерного объекта.

- Но ракеты то летят со стороны Украины, это же видно!

- Зеленскому нужна такая реакция от Европы - вы должны нам помогать максимально. Зеленский боится, что прекратятся поставки западных вооружений. И он как загнанный зверь. Идет на любые экстренные шаги, чтобы спасли его и его режим. Да, он готов взорвать пол-Европы, чтобы спасти себя.

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