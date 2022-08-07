Минобороны: Киев готовит Европе Чернобыль с Фукусимой в одном флаконе

Только благодаря умелым, грамотным и эффективным действиям подразделений Вооруженных Сил России по прикрытию объекта атомной энергетики критически важная инфраструктура АЭС не пострадала Фото: REUTERS

В ночь на воскресенье Киевские власти дали очередной залп реактивной артиллерии по хранилищу отработавшего ядерного топлива Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Это не случайно, и уже не в первый раз.

О том, что в зону поражения попал район хранилища отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), сообщили в военно-гражданской администрация (ВГА) Энергодара.

«Удар был нанесен с применением кассетного реактивного снаряда РСЗО "Ураган" калибра 220 мм. При подлете к энергоблокам ракета успела раскрыться и выпустить осколочные боевые элементы. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработавшего ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. Поражающими элементами повреждены административные постройки и прилегающая территория хранилища. Важно отметить, что от места падения осколочных боевых элементов и самого ракетного двигателя до действующего энергоблока не более 400 метров», - говорится в заявлении.

Только благодаря умелым, грамотным и эффективным действиям подразделений Вооруженных Сил России по прикрытию объекта атомной энергетики критически важная инфраструктура АЭС не пострадала. Но, что будет если украинским артиллеристам удасться повредить Запорожскую АЭС?

Специалисты учли розу ветров, что направлены на северо-запад, а потому сделали заключение: под радиационное поражение попадает не только вся Западная Украина, но и территория Европы.

Ранее, о последствиях радиационного заражения говорил руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев: «В случае аварии на Запорожской АЭС произойдет глобальная техногенная катастрофа, которая по масштабам радиоактивного загрязнения значительно превысит последствия аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме. В зоне радиационного заражения (более 5 300 кв. км, длина около 420 км) окажется население Киевской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Херсонской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой областей, Донецкой и Луганской народных республик, приграничных районов России и Белоруссии, а также Молдавии, Болгарии и Румынии».

Представитель Минобороны отметил, что «ситуация может серьезно обостриться неблагоприятными погодными условиями и попаданием в зону возможного заражения Южно- Украинской АЭС (мощность 3 000 МВт) и хранилища ядерного топлива на Чернобыльской АЭС, а также водных артерий».

Генерал-полковник уточнил, что Черное море и пролив Босфор на длительное время станут непригодными не только для купания, но и для судоходства. А побережья Турции, Грузии, Абхазии, Болгарии и Румынии «окажутся зараженными с высоким уровнем радиации».

Михаил Мизинцев призвал в очередной раз Организацию Объединенных Наций (ООН), Международное агентство по атомной энергии и другие международные организации осудить преступные действия киевских властей и принять безотлагательные меры по недопущению провокаций на радиационно опасных объектах Украины и обратил внимание, что сотрудники ООН продолжают создавать препятствия для проведения объективного международного контроля состояния Запорожской АЭС руководством Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и призвал преступные действия украинских властей расценивать как ядерный терроризм.