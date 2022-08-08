Дастин Хоффман: «Я уважаю водку и селедку. Наверное, потому что мои предки из России!»

Звезда Голливуда Дастин Хоффман. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЕГО НАЗЫВАЛИ КРЕТИНОМ

Дастин Хоффман стал кинозвездой практически случайно. В 1967 году ему было 29 лет, он считал себя театральным актером, собирался делать карьеру на Бродвее, и вдруг получил предложение приехать на другой конец страны - в Лос-Анджелес. Пройти пробы в фильм Майка Николса «Выпускник». Герой в сценарии был описан как совсем юный красавец ростом выше 180 сантиметров. Казалось безумием пробовать Хоффмана с его ростом в 167 см, с огромным носом и в целом невзрачной внешностью. Пробы прошли абсолютно катастрофически. Актер путал реплики, довел до истерики свою партнершу Катарину Росс, когда, попытавшись ее приободрить, хлопнул пониже спины. Продюсер картины, увидев Хоффмана, вообще принял его за курьера из какой-то службы доставки. Хоффман несколько лет назад рассказывал в интервью GQ, что мучительные съемки длились несколько часов, а закончились тем, что он случайно рассыпал по полу жетоны на нью-йоркское метро. Ассистент режиссера, кряхтя, помог ему их собрать, а потом тяжело на него взглянул, вложил жетоны в его руку и сказал: «Держи, парень. Они тебе очень понадобятся».

И все же Хоффман был утвержден. Именно из-за неловкости и неуклюжести, которые очаровали Николса и как нельзя лучше подходили герою - робкому девственнику, выпускнику колледжа, которого совращает опытная дама бальзаковского возраста (а он в итоге влюбляется в ее дочь). Конечно, сценарий пришлось немного переписать, а режиссерское видение картины - изменить. И мало кто, кроме Николса, верил в то, что «Выпускник» выйдет удачным фильмом. Режиссеру на просмотре отснятых фрагментов говорили: «Могло бы получиться гениально, если бы не этот актер в главной роли…» И даже в первых рецензиях, появившихся сразу после выхода картины, Хоффмана называли - ни больше ни меньше - кретином.

Но потом «Выпускник» собрал в прокате огромные деньги и получил кучу номинаций на «Оскара». Дастина Хоффмана из-за его внешности называли «антизвездой» - и все равно на него обрушились слава и популярность, к которым он был совершенно не готов.

Причем не готов с детства. В том же интервью GQ он рассказывал, что уверен: появился на свет случайно, не был запланированным ребенком. Свое имя Дастин он получил в честь ныне забытого актера Дастина Фарнума, и не потому, что мать как-то особенно того любила: просто в роддоме потребовали срочно придумать какое-нибудь имя для малыша, и ее взгляд упал на обложку старого киножурнала, валявшегося неподалеку… Кстати, родители Хоффмана - евреи, эмигрировавшие в Америку из Украины и Румынии. Сейчас актер очень уважает водку и селедку, и говорит «Наверняка это из-за моих русских корней!»

Маленький Дастин был самым низкорослым в классе, носил брекеты, одноклассники вечно издевались над его именем, переделывая Dustin в Dustbin («корзина для мусора» или «пылесборник»). Он еще и не особо хорошо учился, при том, что его старший брат Рональд был, наоборот, спортсменом и всеобщим любимцем - сравнение выдержать было тяжело. Да и семья отнюдь не была богатой и все время переезжала с места на место. Отец всем представлялся как «художник-декоратор со студии Columbia Pictures», - это и сейчас можно встретить во множестве биографий Хоффмана, - но по факту он там лишь недолго работал, а в основном пытался продавать мебель, и не особенно удачно.

Да и потом, когда Дастин решил стать актером, все не складывалось. В актерской школе ему сказали, что меньше всего шансов преуспеть в жизни у него и у его однокурсника Джина Хэкмена (оба в итоге вошли в число самых популярных кинозвезд 70-х). А после выхода «Выпускника» один журналист написал: Если бы лицо Дастина Хоффмана было единственным его достоянием, он был бы обречен на жизнь в нищете»…

«Я НЕ СТАЛ БЫ ЗАГОВАРИВАТЬ НА ВЕЧЕРИНКЕ С ТАКОЙ ЖЕНЩИНОЙ, КАК МОЯ ГЕРОИНЯ ИЗ «ТУТСИ»!

Если выбирать из огромной фильмографии Хоффмана одну картину, по которой его лучше всего знают в России, разумеется, это будет «Тутси». Впрочем, в 1982 году она стала огромным хитом и в США, и по всему миру. (Газета The Guardian в 2015 году провела опрос среди 73 знаменитых актеров - и большинство назвало «Тутси» лучшим фильмом всех времен). Для Хоффмана роль Майка Дорси, актера-неудачника, который в поисках денег и работы перевоплощается в актрису по имени Дороти Майклз, стала триумфом. А еще - вполне себе автобиографическим высказыванием: он ведь и сам был точно таким же лузером, точно так же делил квартирку с другими непризнанными гениями (в его случае это были тот самый Джин Хэкмен и Роберт Дювалл, позже прославившийся в «Крестном отце»), точно так же бился за какие угодно роли…

Работа над образом Дороти Майклз потребовала огромных усилий. Поиски внешнего вида «актрисы» заняли семь месяцев - все это время гримеры и стилисты подбирали правильную прическу, а Хоффман смотрел фильмы про трансвеститов (например, дико популярную в конце 70-х комедию «Клетка для пташек»), сидел на съемках реального сериала «Главный госпиталь» (который стал прообразом того сериала, который снимают в картине…) Но в результате все получилось идеально: Хоффман забирал в гриме Дороти своих детей из школы (и все верили, что за ними пришла няня), и даже смог одурачить опытного актера Джона Войта (тот как-то зашел на съемки и не мог поверить, что под гримом скрывается его старый приятель).

Единственное, что его чудовищно расстроило - то, что Дороти получилась ну очень некрасивой. Он говорил, что считает эту женщину интересной, но из-за ее внешности не стал бы заговаривать с ней на вечеринке. (И из-за этого пропустил множество знакомств с интереснейшими женщинами!) Хоффман просил гримеров придумать более привлекательный образ - но это оказалось невозможным…

Кстати, что касается детей: родных у актера пятеро. Первая дочь - от брака с актрисой Энн Бернс, который он заключил в 1963 году. Остальные - от бизнесвумен Лизы Готтсеген, на которой он женился в том же 1980-м, когда оформил развод с Бернс. Несмотря на 17-летнюю разницу в возрасте, этот брак оказался удивительно счастливым: они вместе уже 42 года.

ЛУЧШИЕ ФИЛЬМЫ

"Выпускник" (1967)

"Полуночный ковбой" (1969)

"Маленький большой человек" (1970)

"Соломенные псы" (1971)

"Ленни" (1974)

"Вся президентская рать" (1976)

"Марафонец" (1976)

"Крамер против Крамера" (1979)

"Тутси" (1982)

"Человек дождя" (1988)

"Спящие" (1996)

«Знакомство с Факерами» (2004)