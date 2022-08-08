Последние новости о ситуации вокруг Украины на 8 августа 2022 года: Зачем Киев бьет по Запорожской АЭС, помощь Запада пропадает в незалежной как в черной дыре

В очередной раз была обстреляна Запорожская АЭС со стороны Украины. Фото: REUTERS

Еще четыре сухогруза из Украины вышли из украинских портов

В направлении Стамбула из трех портов незалежной идут четыре сухогруза с сельхозпродукцией. Их ждут в портах Италии, Китая и Турции. Минобороны Турции сообщило: «Судно «Мустафа Некати» 6 тысяч тонн подсолнечного масла доставит в Италию. Star Helena перевозит 45 тысяч тонн подсолнечника в Китай. Glory, доставляет 66 тысяч тонн кукурузы в Стамбул. Судно Riva Wind 44 тысяч тонн кукурузы везет в Искендерун». Все корабли будут стоять на якоре к северу от Стамбула, их проинспектирует Совместный координационный центр. Ранее из портов Украины вышли три сухогруза с зерном: Navistar, Rojen и Polarnet. И кого теперь обвинять в «продовольственном кризисе в мире»?

Волкер пугает всех, кроме США

Курт Волкер, бывший спецпредставитель США по Украине, сообщил, что Европу, Украину и Россию ждут «сверхтяжелые времена». По мнению Волкера, скорая зима для Евросоюза станет тяжелой из-за проблем с энергоресурсами. А военное противостояние на Украине, как он полагает, продолжится не только до конца 2022 года, но до лета 2023-го. Волкер заявил: «Надо готовиться, что трудно и после зимы будет, потому что начнется следующий этап военных действий». При том США, по его словам, продолжат оказывать Киеву военную, финансовую и гуманитарную помощь. Странные они, все-таки люди, эти американцы.

В самостийной дорожает голубое топливо

С июля этого года стоимость закупочных цен на газ для бизнеса в незалежной выросла на 50% и составила 45 гривен за кубометр. Ранее газ для производителей стоил до 30 гривен (0,82 доллара за кубометр). Только за последнюю неделю его стоимость подорожала до 45 гривен (1,23 доллара за куб). Также прогнозируется волна роста цен на товары и новый виток инфляции. А украинский министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что потребление газа на территории Украины снизилось на 40% после 24 февраля. Но ведь этот вид топлива «воинам света» вроде бы без надобности, им другое нужно?

Медведев оценил предложение Зеленского раскулачить русских

Дмитрий Медведев, зампредседателя секретаря Совбеза в своем телеграм-канале оценил предложение шестого президента незалежной конфисковать российские активы. Вот что написал Медведев: «Они отнимают у нас на бумаге, а мы на земле. И вопросами конфискации преступно нажитого имущества киевского режима и его возвратом настрадавшимся жителям Донбасса успешно занимаются наши Вооруженные силы». Такова была реакция на проект Зеленского «о применении секторальных, специальных экономических и других ограничительных мер в отношении Российской Федерации». По этому документу грядет конфискация на 765 миллионов долларов, планируется принудительно изъять более 900 активов. Так все-таки один из западных постулатов «частная собственность — священна» в данной как бы европейской стране не работает?

Американское ТВ признало разворовывание оружия Украиной

Американский телеканал CBS снял документальный фильм «Arming Ukraine». Что означает «Вооружая Украину». Там признается, что помощь Запада пропадает на Украине как в черной дыре. В фильме сообщается, что две трети вооружений оседает на черном рынке, и, в лучшем случае, лишь около 30 процентов оказываются у ВСУ. Авторы фильма предполагают, что остальное может попасть «в неправильные руки» и спровоцировать нестабильность, как произошло в Ливии, Ираке и Афганистане. Указывается на укаринскую коррупцию и бюрократию, которые не дают отслеживать куда именно идет западная помощь. О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух!

За сутки в Россию въехало 25 тысяч беженцев

Михаил Мизинцев, начальник Национального центра управления обороной РФ, сообщил, что за сутки более 25 тысяч человек были эвакуированы в Россию из мест боевых действий на Украине и в ДНР. Мизинцев заявил: «Несмотря на жесткое противодействие киевского режима, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 25407 человек, в том числе 4311 детей». Всего с начала спецоперации — в Россию въехало 3155253 человек. Из них 498773 ребенка. За последние сутки украинско-российскую границу пересекло 3896 автомобилей. Расскажите всем этим людям, что их «насильно гонят в Россию».

Зачем Киев бьет по Запорожской АЭС

В очередной раз была обстреляна Запорожская АЭС со стороны Украины. Важная инфраструктура не пострадала. Но, по данным военно-гражданской администрации Энергодара, осколки и ракетный двигатель оказались вблизи от одного из действующих энергоблоков. Рядом было и хранилище отработанного ядерного топлива. В ночь на 7 августа ВСУ стреляли по атомной станции из РСЗО «Ураган». При подлете к энергоблокам ракеты успела раскрыться и выпустить осколочные боевые элементы. Пожары, возникшие при этом, потушены. Но кто потушит пожар в головах отдающих приказы бить по ядерному объекту, из-за чего может пострадать пол-Европы?

Что бросают украинцы при отступлении

Минобороны РФ показало вооружение, захваченное в ходе спецоперации на позициях ВСУ на Изюмском направлении. Что среди трофеев? Например, ручные противотанковые гранатометы производства Британии, США, Польши, Швеции, в том числе ракетные комплексы Javelin и Carl Gustaf. Среди брошенного украинскими националистами оружия - станковые пулеметы и стрелковое вооружение советского производства. Показательно, что у одного из трофейных пулеметов калибра 12,7 мм на одной из коробок с бронебойными патронами были нарисован череп и свастика. Конечно, кто-то от нечего делать нарисовал, просто руку разминал.

У Ротару слабеет память

София Ротару, народная артистка СССР, обратилась к поклонникам в одной из соцсетей, где опубликовала фото с платком сине-желтого цвета в руках и заявлением, что с первых дней спецоперации поддерживает Украину и намерена ей помогать. Певица сообщила, что живет в родном селе Маршинцы на западе Украины: «Приехала в место силы! Здесь я начала петь. Здесь все напоминает мне, как важно не потерять чувство причастности к своей земле, ощущать связь с теми, кто тебя воспитал и поддерживал». В свои 75 лет Ротару уже подзабыла, что большую часть своих миллионов она, этническая молдаванка, лауреат премии Ленинского комсомола, впервые спевшая в Кремлевском Дворце съездов еще в 1964-м, заработала в России. Конечно, начала еще во времена СССР. А позже активно гастролировала по территории РФ - ежегодно по черноморскому побережью. Советские и российские власти давали Ротару наибольшие преференции, а ее главные хиты создал москвич Матецкий. Но память частенько подводит в таком возрасте...

«Пинк флойд» критикует отношение к Украине Байдена

Роджер Уотерс, один из основателей группы Pink Floyd, раскритиковал Джо Байдена, президента США , из-за его политики в отношении Украины. В интервью каналу CNN британская рок-звезда заявила: Байден подливает масла в огонь в ситуацию вокруг Украины. Уотерс вопрошает: «Почему США не призовут президента Зеленского начать переговоры с Россией ради прекращения этого ужасного, чудовищного конфликта?». По словам основателя Pink Floyd, российская спецоперация стала ответом на продвижение северо-атлантического альянса к границам России, хотя НАТО обещал этого не делать. Во время своих выступлений музыкант демонстрирует фотографии военных преступников, среди которых присутствует Байден. А старина Джо про это и не знает — да ему уже и все-равно, наверное.

Какие защитники, такая и медаль

Шестой президент Украины подписал указ об учреждении медали «За оборону Украины». В указе Зеленского сказано, что медалью будут награждаться военнослужащие, работники ВС Украины и сотрудники разведки, которые принимали участие «в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины». А также гражданские лица и волонтеры, внесшие «весомый вклад в укрепление обороны Украины». На лицевой стороне изображен трезубец на фоне характерно скрещенных мечей, которые образуют стилизованную свастику. На обороте надпись «За оборону Украины». Эта награда, конечно, найдет своих героев. Если раньше их не найдет что-то калибром 7.62.

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