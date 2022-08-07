Ванна с лепестками роз и плавание с акулами: Прилучный устроил Запюр Брутян роскошный отдых на Мальдивах

Павел Прилучный отдыхает на Мальдивах с Зепюр Брутян. Фото: соцсети.

После того, как Павел Прилучный перестал скрывать свои отношения с коллегой по съемочной площадке Зепюр Брутян, актер ежедневно выкладывает в соцсетях фото и видео с красавицей-актрисой. Жизнь влюбленных напоминает волшебную сказку. В мае они месяц прожили на Маврикии, где вместе снимались в новом проекте. Затем Павел увез Зепюр в Турцию на отдых в пятизвездочном отеле. На турецком побережье к ним присоединились дети актера Тимофей и Мия. Видимо, совместный отпуск с детьми возлюбленного не совсем устроил 26-летнюю Зепюр. Поэтому Павел решил устроить для любимой женщины еще один отдых. Влюбленные уединились в роскошном отеле на Мальдивах.

Актеры нежатся на солнце, купаются в океане и наблюдают за жизнью морских обитателей – благо, Павел снял самую дорогую виллу на курорте, расположенную прямо над водой. Прилучный то и дело радует Зепюр романтическими сюрпризами. В соцсеях Павел поделился снимком ванны, наполненной пеной и лепестками роз. Причем лепестки заботливо выложены в форме сердца. «Утро», - лаконично подписал фото артист.

В соцсеях Павел поделился снимком ванны, наполненной пеной и лепестками роз.

Павел предпочитает активный отдых и старается приобщить к нему свою спутницу. Зепюр же не слишком любит экстремальные развлечения, но готова участвовать в них ради любимого мужчины. На днях она рассказала, что Павел предложил ей поплавать с акулами. Зепюр в раздумье – соглашаться ей или нет. Актриса на своей странице поделилась снимком Прилучного в ластах и маске.

- Не могу подобрать слов. Какой мужчина. Собирается плавать с акулами, я уже имела опыт с китами. Теперь это память на всю жизнь. Сейчас акулы. Думаю, как быть, - призналась актриса.

Актер отправился на дайвинг с акулами. Фото: соцсети.

Пока Прилучный с новой возлюбленной отдыхает на Мальдивах, его жена Агата Муцениеце решила увезти детей из России. Звезда сериала «Закрытая школа» собирается поехать на родину в Латвию, где живет ее мама.

Постель влюбленных тоже усыпана лепестками роз. Фото: соцсети.

Актриса рассказала в соцсетях, что привезет детей в деревню к бабушке. Звездное семейство собирается несколько недель вести размеренную деревенскую жизнь

- Традиция каждого вечера - гулять по деревне, - рассказала актриса.