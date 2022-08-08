Анекдоты: Николай Валуев перепутал военкомат с банкоматом, но деньги все равно снял

Урок русского языка в современной школе:
- И запомните, дети, главное правило пунктуации: после смайлика запятая не ставится...
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Обожаю свадьбы! Невеста притворяется, что девственница, жених притворяется, что нашел ту единственную, а родители с обеих сторон делают вид, что нравятся друг другу. Одни лишь гости искренние. Пришли бухать - и бухают!
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Многие говорят, что диплом - это бумажка. Я, как человек с высшим образованием, могу заявить: диплом - это картонка!
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Курортная гостиница. Мужик зашел утром в ресторан позавтракать:
- Мне, пожалуйста, два вареных яйца. Одно недоваренное, почти жидкое, а другое - вкрутую. А также жареной колбаски, но уже остывшей, парочку сгоревших гренок и маслица из морозилки. К этому можете принести очень слабый кофе и теплую водичку.
Удивленный официант:
- Это довольно сложный заказ! Не уверен, сколько вам придется ждать…
Мужик:
- Действительно? А вчера мне принесли такой набор в считаные минуты.
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- Вам необходим покой и постельный режим.
- Наконец-то! Уже лет десять пытаюсь дома всем это объяснить!
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Прохожую на улице укусила собака. Сконфуженный хозяин объясняет:
- Извините! Обычно мой боксер очень мил, но у вас, наверное, такие же духи, как у моей тещи.
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Для Светланы это была любовь со второго взгляда. С первого она не заметила, что Роман носит золотой «Ролекс».
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А помните, главной проблемой человечества была озоновая дыра над Арктикой? Страшно вспомнить. Такая жуть...
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- Пап, я в пятницу на свадьбу иду, дай денег.
- Пять тысяч хватит?
- Ну ты что?! Платье, фата…
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В гардеробе каждой женщины должно быть маленькое черное платье.
Потому что, по статистике, женщины живут дольше мужчин.
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- Петрович, когда ты снимаешь очки, ты лучше выглядишь.
- Петровна, когда я снимаю очки, ты тоже лучше выглядишь.
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В новгородском роддоме родился мальчик, настоящий богатырь: его вес - 9 кг (без доспехов - 4).
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Андрей не прочел инструкцию к фейерверку.
Запуск получился, так сказать, пальцем в небо.
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- Алло, босс, я сегодня не смогу на работу приехать: машина сломалась.
- А как насчет автобуса?
- Босс, у меня нет автобуса. Вот если вы мне зарплату увеличите...
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Ходят легенды, что по выходным можно ходить с друзьями в кино и театры, играть в монополию, а не просто бухать. Но это не точно.