Анекдоты: Николай Валуев перепутал военкомат с банкоматом, но деньги все равно снял

Урок русского языка в современной школе:

- И запомните, дети, главное правило пунктуации: после смайлика запятая не ставится...

* * *

Обожаю свадьбы! Невеста притворяется, что девственница, жених притворяется, что нашел ту единственную, а родители с обеих сторон делают вид, что нравятся друг другу. Одни лишь гости искренние. Пришли бухать - и бухают!

* * *

Многие говорят, что диплом - это бумажка. Я, как человек с высшим образованием, могу заявить: диплом - это картонка!

* * *

Курортная гостиница. Мужик зашел утром в ресторан позавтракать:

- Мне, пожалуйста, два вареных яйца. Одно недоваренное, почти жидкое, а другое - вкрутую. А также жареной колбаски, но уже остывшей, парочку сгоревших гренок и маслица из морозилки. К этому можете принести очень слабый кофе и теплую водичку.

Удивленный официант:

- Это довольно сложный заказ! Не уверен, сколько вам придется ждать…

Мужик:

- Действительно? А вчера мне принесли такой набор в считаные минуты.

* * *

- Вам необходим покой и постельный режим.

- Наконец-то! Уже лет десять пытаюсь дома всем это объяснить!

* * *

Прохожую на улице укусила собака. Сконфуженный хозяин объясняет:

- Извините! Обычно мой боксер очень мил, но у вас, наверное, такие же духи, как у моей тещи.

* * *

Для Светланы это была любовь со второго взгляда. С первого она не заметила, что Роман носит золотой «Ролекс».

* * *

А помните, главной проблемой человечества была озоновая дыра над Арктикой? Страшно вспомнить. Такая жуть...

* * *

- Пап, я в пятницу на свадьбу иду, дай денег.

- Пять тысяч хватит?

- Ну ты что?! Платье, фата…

* * *

В гардеробе каждой женщины должно быть маленькое черное платье.

Потому что, по статистике, женщины живут дольше мужчин.

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- Петрович, когда ты снимаешь очки, ты лучше выглядишь.

- Петровна, когда я снимаю очки, ты тоже лучше выглядишь.

* * *

В новгородском роддоме родился мальчик, настоящий богатырь: его вес - 9 кг (без доспехов - 4).

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Андрей не прочел инструкцию к фейерверку.

Запуск получился, так сказать, пальцем в небо.

* * *

- Алло, босс, я сегодня не смогу на работу приехать: машина сломалась.

- А как насчет автобуса?

- Босс, у меня нет автобуса. Вот если вы мне зарплату увеличите...

* * *

Ходят легенды, что по выходным можно ходить с друзьями в кино и театры, играть в монополию, а не просто бухать. Но это не точно.