Зачем США «дразнит» Китай, как Зеленский переписал историю Древней Руси и кто подпитывает пандемию новыми вирусами

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»

1 место. Как Зеленский переписал историю Древней Руси (слушать)

2 место. Французский волонтер Адриан Боке: Огромное количество морфина я раздал украинским военнослужащим (слушать)

3 место. Дарья Асламова: В Косово от меня требовали сознаться, что я российская шпионка (слушать)

4 место. Зачем США «дразнит» Китай (слушать)

5 место. Минобороны России: Пандемия искусственно подпитывается новыми вариантами вирусов (слушать)

6 место. 35% россиян считают, что Солнце вращается вокруг Земли. Но разве в других странах лучше? (слушать)

7 место. Хроники поехавших: Урганта заметили в коридорах Останкино, а Галкина проверят на уплату налогов (слушать)

8 место. Вредные финансовые привычки: как их найти и избавиться (слушать)

9 место. В Антарктиде более сотни вулканов грозят устроить очередной конец света (слушать)

10 место. Как не набрать лишних килограммов, отдыхая all-inclusive и какие упражнения делать при межпозвонковой грыже (слушать)