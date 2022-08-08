Генпрокурор: за фейки в России удалено или заблокировано порядка 138 тысяч интернет-ресурсов

Генеральной прокуратуры РФ Игорь Краснов. Фото: Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

Генпрокурор России Игорь Краснов в интервью журналисту “Ъ” Максиму Варывдину рассказал, почему украинский «Азов» был признан судом террористической организацией.

«Преступления, совершенные боевиками «Азова»*, могут сравниться по своей жестокости лишь с действиями немецко-фашистских захватчиков и их пособников в годы Второй мировой войны. Мы установили факты, свидетельствующие о том, что боевиками «Азова» взяты за основу труды идеологов фашизма, включая нацистскую символику и лозунги», - объяснил Краснов причину подачи иска в Верховный суд о признании украинского «Азова» террористической структурой.

Он также отметил, что свидетели, выступавшие на заседании Верховного суда России, дали показания о совершаемых боевиками «Азова»* пытках и убийствах мирных граждан, включая малолетних детей, умышленных нападениях на гражданские объекты, минировании и закладывании взрывных устройств в местах пребывания гражданского населения.

Генпрокурор дал оценку объемам фейковой информации о событиях в Донбассе: «После начала специальной военной операции нами было усилено противодействие распространению в интернете призывов к экстремизму и терроризму, массовым беспорядкам и фейковых новостей. Заявлено и удовлетворено более 340 требований прокуроров о блокировании недостоверной общественно значимой информации о СВО, удалено или заблокировано порядка 138 тыс. интернет-ресурсов».

В интервью Игорь Краснов сообщил, что после введения санкций в отношении России Генпрокуратуре пришлось «усилить надзор за исполнением таможенного законодательства, принять меры по пресечению незаконного вывоза из России и ввоза на территорию страны пищевой продукции, медицинского оборудования, сырья, запчастей иностранного производства, в отношении которых установлен особый порядок перемещения, обеспечению соблюдения запретов на осуществление валютных операций».

Также в связи с приостановлением полетов в аэропортах юга России по предложению Генпрокуратуры был реализован целый ряд компенсационных мер. На открытых маршрутах увеличена частота рейсов, произведена замена самолетов на имеющие увеличенную вместимость. Повышена интенсивность железнодорожного сообщения, введены дополнительные поезда.

В беседе с журналистом генпрокурор заявил о необходимости обеспечить в России «неотвратимость ответственности за организацию нелегальной миграции, совершенствовать институты обеспечения безопасности государства, направленные на выявление и устранение причин национальной конфронтации, в том числе между сообществами мигрантов».

Причиной такой реакции главы Генпрокуратуры стал значительный рост преступлений среди мигрантов. В Москве и области за полгода зарегистрировано 4229 и 3302 таких преступления, что на 17% и 15% больше по сравнению с прошлым годом.

* - Запрещенная в России террористическая организация