Герои спецоперации «Z»: прапорщик Мария Олеськив вернулась в строй без раздумий

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России и Народной милиции Луганской Народной Республике дают самую высокую оценку.

«Бей врага, не щадя ни его, ни себя самого, побеждает тот, кто меньше себя жалеет», - говорил воинам генералиссимус Александр Суворов. А еще русский полководец замечал: «Научись повиноваться, прежде чем повелевать другими».

УНИЧТОЖИЛ ПЯТЕРЫХ ДИВЕРСАНТОВ

Капитан Минобороны России Алим Темботов

Капитан Минобороны России Алим ТЕМБОТОВ. Фото: Минобороны РФ

«Капитан Алим Темботов с целью бесперебойного тылового обеспечения российских подразделений неоднократно лично принимал участие в доставке материальных средств на линию боевого соприкосновения. С целью бесперебойного тылового обеспечения российских подразделений выполнял работы в районах, расположенных в непосредственной близости к территориям нахождения противника. Продвигаясь к позициям российских войск, колонна с продовольствием и горюче-смазочными материалами, которой руководил Алим, подверглась нападению со стороны украинской диверсионной группы, численностью до 10 человек.

Сохраняя хладнокровие и спокойствие, капитан Темботов, несмотря на огневое противодействие противника, организовал вывод из-под огня машин с горюче-смазочными материалами, а сам, заняв выгодную огневую позицию, силами личного состава колонны, приступил к отражению нападения. В ходе боя Алим прицельным огнем из личного стрелкового оружия уничтожил до 5 диверсантов.

По итогам боя диверсанты были полностью ликвидированы. Смелые и решительные действия капитана Алима Темботова не позволили украинским националистам прервать снабжение российских войск на передовой».

ВЫВЕЛ МАШИНУ ИЗ-ПОД ОБСТРЕЛА

Старшина Минобороны России Николай Попов

Старшина Минобороны России Николай ПОПОВ. Фото: Минобороны РФ

«Водитель мотострелкового подразделения старшина Николай Попов с начала специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик, в условиях, сопряженных с риском для жизни, выполнял задачи по доставке материально-технического имущества российским военнослужащим. Украинские националисты в своем стремлении лишить подразделения российских войск своевременного, полноценного снабжения военно-техническим имуществом, предприняли попытку уничтожения колонны российской автомобильной техники, в составе которой следовал Николай Попов, нанеся удар с применением реактивной артиллерии.

Быстро сориентировавшись в сложной обстановке, умело маневрируя, старшина Николай Попов своевременно вывел свой автомобиль

с боеприпасами из-под огня противника в безопасное место, не допустив её поражения националистами и подрыва боекомплекта. В ходе обстрела один из военнослужащих получил осколочные ранения. Увидев это, Николай Попов оттащил на себе раненого товарища в укрытие, оказал первую медицинскую помощь и передал медперсоналу для дальнейшей эвакуации в медицинский пункт.

Грамотные и профессиональные действия старшины Николая Попова позволили сохранить жизни и здоровье военнослужащих подразделения, избежав детонации боекомплекта, сохранить в исправности вверенную технику и имущество, своевременно пополнить материальные резервы российских подразделений».

https://disk.yandex.ru/i/lfOBAEKSi8SgjQ - Начальник медицинской службы батальона 2 армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики прапорщик Мария Олеськив

БЕЗ РАЗДУМИЙ ВЕРНУЛАСЬ В СТРОЙ

Прапорщик ЛНР Мария Олеськив

Прапорщик ЛНР Мария ОЛЕСЬКИВ. Фото: Минобороны РФ

Начальник медицинской службы батальона 2 армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики прапорщик Мария Олеськив приняла решение пойти служить в Народную милицию Луганской Народной Республики в 2014 году. Говорит, что, когда начались первые обстрелы городов артиллерией ВСУ было невыносимо слышать, как от страха плачет ее ребенок. Пришла служить на должность рядового, однако, после боев в Дебальцево, за проявленное мужество Марию Олеськив повысили до старшины мотострелковой роты. Позднее служила старшиной разведывательной роты, командиром взвода обеспечения батальона. Считает, что на войне все профессии тяжелы, будь то медик, артиллерист или связист.

В 2018 году Олеськив сделала перерыв в службе и занялась мирной жизнью, но как только началась специальная военная операция, без раздумий вернулась в строй, возглавив медицинскую часть батальона одной из бригад армейского корпуса Народной милиции ЛНР.

Медики ежедневно обходят окопы, осматривают бойцов, оказывая первую медицинскую помощь. Это совсем не просто, если учитывать, что ВСУ преднамеренно бьют и по машинам с красным крестом и по медикам. Мария Олеськив считает, что главная задача ее и ее подчиненных – в кратчайшее время довести раненого до расположения медицинского взвода и дальше доставить в госпиталь. На счету этой хрупкой женщины десятки спасённых жизней бойцов ЛНР».

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