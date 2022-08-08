Минобороны Израиля призвало готовиться к возобновлению боевых действий, несмотря на перемирие

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Глава Минобороны Израиля Бени Ганц призвал военных страны быть готовым к возобновлению боевых действий в отношении радикальной палестинской группировки «Исламский джихад»*, с которой ранее было заключено перемирие.

– Ганц провел оценку ситуации с высокопоставленными руководителями силовых структур, включая начальника Генштаба армии, директора спецслужбы Моссад, главу службы внутренней безопасности и другими. По завершении заседания министр Ганц поручил оборонному ведомству поддерживать готовность к боевым действиям, – сообщила пресс-служба минобороны Израиля.

Ранее в «Исламском джихаде» подтвердили заключение перемирия с Израилем, достигнутое при помощи египетских посредников.

Военная операция, получившая название «Рассвет», началась в пятницу, 5 августа. В этот день власти Израиля объявили о введении особого положения в ряде районов страны и нанесли ракетный удар по сектору Газа. Вскоре стало известно, что результатом обстрела стало уничтожение Тайсир аль-Джабари – одного из командиров «Исламского джихада».

Позже пришло сообщение о гибели еще одного высокопоставленного представителя группировки – Халед Саид Мансур также был ликвидирован.

Вслед за этим премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что военная операция вошла в завершающую стадию, поскольку ее цели были выполнены.

В секторе Газа обвинили Израиль в гибели мирных жителей – по заявлениям медслужб анклава, в результате ударов погиб 41 человек, среди которых четыре женщины и 15 детей. Ранее сообщалось о более чем 200 пострадавших.

В свою очередь в Израиле отвергли обвинения, заявив, что погибшие стали жертвами неудачного пуска ракеты со стороны сектора Газа. Всего же по утверждениям израильских военных «Исламский джихад» выпустил по Израилю более 400 ракет.

* - запрещенная в России террористическая организация

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