Борис Джонсон решил подзаработать на недвижимости

Борис Джонсон. Фото: REUTERS

Борис Джонсон, на фоне многочисленных скандалов подавший в отставку с поста премьер-министра Великобритании, выставил на продажу дом в Лондоне. Экс-премьер хочет выручить за особняк 1,6 миллиона фунтов стерлингов (почти 117 миллионов рублей).

Примечательно, что дом из красного кирпича с четырьмя спальнями Джонсон приобрел в июле 2019 года, то есть вскоре после того, как занял кресло премьера. Тогда покупка обошлась ему в 1,2 миллиона фунтов, и теперь экс-глава правительства Британии не против подзаработать на своей недвижимости, пишет Mirror.

Правда, удастся ли ему сделать это в кризис – большой вопрос.

В доме, расположенном в жилом квартале Камберуэлл в южной части Лондона чета Джонсонов пожить так и не успела – все время Борис и его жена Кэрри проводили в казенной резиденции британских премьеров на Даунинг-стрит.

Будучи премьером, Джонсон планировал сдавать купленный дом и даже называл стоимость аренды – 4000 фунтов в месяц. Но так никогда и не собрался – сперва нужно было организовывать Brexit, потом помогать Украине, а затем очередной скандал оказался для политика фатальным. Теперь у Джонсона есть время заняться ставшей ненужной недвижимостью – в начале августа он заявил, что берет отпуск, но в то же время пока сохраняет за собой управление страной.

Будучи премьером, Джонсон планировал сдавать купленный дом. Фото: агентство недвижимости davisandgibbs.com/

Интересно, что по одной из версий название Камберуэлл происходит от искаженных слов «колодец калек», поскольку некогда престижный район британской столицы был окраиной, на которой селились изгнанные из города прокаженные.