Минобороны демонстрирует кадры боевой работы «Градов» на Донбассе

Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России демонстрирует кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» в зоне проведения специальной военной операции.

«Залпы фугасных и осколочных снарядов реактивных систем нещадно бьют по позициям противника с 15 километров. Ударная волна и осколки, которые разлетаются на сотни метров, уничтожают выявленные огневые позиции, укрепления, бронированную военную технику. Батарея градов - 3 машины накрывают ракетами сразу несколько целей. После этого - задача как можно быстрей покинуть позиции, чтобы не попасть под ответный огонь. Расчеты укладываются в 2-3 минуты», - комментируют кадры в Минобороны России.

Батарея бьет по координатам средств артиллерийской разведки и расчетов беспилотных летательных аппаратов, а после нанесения удара расчеты РСЗО покидают огневую позицию. В ответ украинские отвечают ракетами с запрещенными кассетными боеприпасами.

«Я здесь с первых дней. В мои обязанности входит – выехать по задаче, отработать по целям. Включить привод, помочь наводчику навестись, произвести залп. Бывает на дню очень много целей. Отрабатываем быстро и слаженно…», - рассказал журналистам водитель БМ 21 «Град» Игорь.

Ракеты бывают разными в зависимости от задач. Но практически любой боеприпас порядка 60-ти килограммов. Количество целей настолько велико, что артиллерия работает практически без перерыва. Под шквальным огнем реактивных установок противник вынужден отступать, освобождая путь наступающим российским войскам.