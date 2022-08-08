Прибалтика вскипела русофобской ненавистью из-за нескольких фотографий

Премьер Эстонии Кая Каллас, заявила на прошлой неделе, что все советские памятники надо убрать как можно быстрее. Фото: REUTERS

Неистовая, клокочущая ненависть по отношению к России нашла выход для себя в странах Прибалтики (и не только в них) в форме новой волны войны с памятниками советским воинам-освободителям, и, вообще, памятникам, связанным так или иначе с Советским Союзом.

Дело доходит до казусов, которые могли бы показаться смешными, если бы не побудительные мотивы.

Депутату горсовета Ширвинтского района (Литва) Виргиниюсу Сарпаускасу выписали штраф за размещение на своей странице в соцсети фотографий памятников с советской символикой. Не спешите сочувствовать этому русофобу – под фотографиями он задавал вопрос, до каких пор "будет продолжаться это безобразие, и когда все памятники с советской символикой" наконец-то сломают и снесут.

Премьер Эстонии Кая Каллас, заявила на прошлой неделе, что все советские памятники надо убрать как можно быстрее.

- Конечная цель ясна - убрать красноармейские монументы из тех мест, где они находятся сейчас. Правительство в этом вопросе придерживается единодушного мнения. Точного графика пока нет. Мы хотим сделать это как можно быстрее, как можно более безболезненно, с минимальной эскалацией, - заявила она, отметив, что нет не только точного графика сноса, но и даже точных цифр, по ее мнению, в республике от 200 до 400 таких монументов. – Происходящее на Украине разбередило старые раны эстонского общества, о которых, к сожалению, все эти красноармейские монументы и напоминают.

Особую ненависть Каллас вызываем монумент освободителям в виде танка Т-34-85 в Нарве, установленный в том месте, где советские воска осуществили прорыв позиций фашистских оккупантов.

- Отдельная тема — Нарва. Поскольку видно, что город самостоятельно убирать танк не намерен, то государство само должно принять это решение. Важно подчеркнуть, что чтить память погибших не запрещено. Но это надо делать там, где для этого подходящее место, то есть на кладбище, где это можно сделать с сохранением достоинства, - решила Каллас. - Танк — это орудие убийства. Это не памятный объект. Под ним даже нет военных захоронений.

Впрочем, все мы прекрасно помним, что наличие воинских захоронений не остановило власти Эстонии, когда в 2007-м они убрали со своего места "Бронзового солдата" в Таллине.

Танк в Нарве настолько не дает спокойно спать премьер-министру Эстонии, что она даже решила в этот понедельник самолично посетить город, чтобы активизировать работы по сносу в городе, где местные жители уже организовали посты и круглосуточную охрану монумента. Главное – убрать с глаз, в кратчайшие сроки, все подряд. В Нарве уже снесли памятник строителям ГРЭС, построившим тут станцию после Великой Отечественной, а если прокатило со строителями, то прокатит и в случае с воинами. Наверное, именно по такой логике рассуждает Кая.

Мэр Риги заявил, что монумент советским воинам-освободителям в столице Латвии должен быть не просто демонтирован, а уничтожен после сноса полностью. Дескать, не представляет собой ни художественной, ни исторической ценности. В июле правительство Латвии поддержало снос 69 монументов "прославляющих СССР" на территории республики. Для того, чтобы придать этому варварству некое подобие законности, парламент Латвии ранее приостановил действие пункта межправительственного соглашения с Россией об охране памятников советским воинам. И это решение позволяет теперь демонтировать памятники и монументы.

Мало того, в Риге пошли по пути Украины и с переименованием улиц – улицы Мстислава Келдыша и Валентина Пикуля получили новые наименования. Остро стоит вопрос и по улице Московской.

И вот последняя вишенка на торте – власти Хельсинки демонтировали в столице Финляндии памятник "Мир во всем мире". Который в свое время Финляндии подарил СССР. И вряд ли в этом случае речь идет о восполнении дефицита бронзы в стране.

Ну что, полегчало после этого, болезные? Или жить стало лучше?

Какие же они все-таки жалкие, эти местечковые трагики с местечковой местью уже мертвым, человекообразные или человекоподобные с повышенным самомнением, ограниченным кругозором и жадным хуторянским мировоззрением. Смотреть на них иначе, нежели чем с презрением, как-то уже совсем не получается. Но это вовсе не значит, что такие поступки надо оставлять без ответа. В конце концов, даже когда не самые разумные домашние питомцы гадят в тапки, их за это наказывают.

И на более-менее адекватных это действует.