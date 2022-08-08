В Хельсинки демонтировали скульптуру «Мир во всем мире», подарок советской Москвы

Согласно планам мэрии Хельсинки, на месте памятника будет построено белое здание, очертаниями напоминающее латинскую букву «Z». Фото: официальный сайт мэрии

Утром 8 августа в финских, а потом и в российских СМИ появилось сообщение о демонтаже в Хельсинки памятника «Мир во всем мире», подаренного московскими властями финской столице в 1990-м году. Кто-то увидел политический подтекст, однако в данном случае речь идет о масштабной реконструкции целого района и желании собственника — Хельсингского Арт-Музея (ХАМ) — сохранить изваяние в целости и сохранности.

Бронзовая скульптура высотой в шесть с половиной метров, изображающая представителей разных континентов, бережно держащих на поднятых руках стилизованный глобус, рано утром была перемещена на баржу и отправлена в хранилище.

Подготовка к операции по перевозке началась за неделю. Помимо поиска безопасных инженерных решений, изучались разные маршруты ее транспортировки. В итоге массивное изваяние решили отправить по воде — так не пришлось демонтировать трамвайные провода на нескольких оживленных улицах города.

Демонтаж памятника связан с масштабной реконструкцией района Хаканиеми, в котором он была установлена. Согласно планам, набережная, где он ранее стоял, будет застроена жильем, а на месте скульптуры, судя по картинкам на сайте столичной мэрии, будет построено белое здание, напоминающее латинскую букву «Z».

Сказать, что финнам понравился этот подарок было бы преувеличением. Но скульптура у них, очевидно, вызывала сильные эмоции. В 2008 году творение скульптора Олега Кирюхина заняло в Финляндии призовое третье место сразу в двух номинациях: «самый любимый памятник» и «самый уродливый». Остряки называли его «ворами рыболовных сетей», вандалы облепляли его перьями, пытались взорвать газовым баллоном. Но «Мир во всем мире» пережил все покушения, чтобы в итоге пасть жертвой урбанизма.