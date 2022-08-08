Песков назвал условия встречи Путина и Зеленского

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- …По Сочи можно пару вопросов, Дмитрий Сергеевич? (Речь о переговорах Путина и Эрдогана в пятницу, 5 августа.)

- По Сочи можно. Да, пожалуйста.

- Президент Турции Эрдоган после прилета в Стамбул провел свою пресс-конференцию, которой не было у нас. И говорил о том, что принят меморандум по итогам переговоров с Владимиром Путиным, а мы говорили о совместном заявлении. Это одно и то же или все же разные документы?

- Нет, это одно и то же, это особенности перевода.

- И еще Эрдоган сказал, что предлагал Путину организовать переговоры с Зеленским в Стамбуле, но не рассказал, что ответил Владимир Владимирович. Я, конечно, могу предположить. Вы не смогли бы прокомментировать это заявление господина Эрдогана?

- Вы знаете, что президент Эрдоган неоднократно предлагал свои услуги и прикладывал усилия, для того, чтобы инициировать мирный процесс.

Мы знаем, что была достаточно велика его (Эрдогана. - А.Г.) роль в организации весьма и весьма хороших условий для проведения нескольких раундов переговоров между российской и украинской делегациями.

И президент (Эрдоган. - А.Г.) также продолжает такую политическую волю изъявлять, прикладывать усилия для того, чтобы помочь такому процессу.

Но, вы знаете, что украинская делегация переговорщиков, что называется, ушла с радаров, в этом плане сейчас никакого переговорного процесса нет.

Специальная военная операция продолжается. Продолжается до выполнения поставленных целей.

Что касается встречи на высшем уровне между президентами Путиным и Зеленским, то она возможна только после того, как всю «домашнюю работу» проделают делегации переговорщиков.

Этот элемент тоже отсутствует. Поэтому, необходимых предпосылок для упомянутой господином Эрдоганом встречи в настоящий момент нет.

- Мы видели в резиденции президента Рамзана Кадырова, и потом была ваша информация о том, что состоялась встреча главы государства с главой Чеченской Республики. Не смогли бы вы, просветить, что ли, чему она все-таки была посвящена больше, боевой операции или социальной сфере?

- Вы знаете, безусловно, участие чеченских воинов и тех, кто был подготовлен в специальном тренировочном лагере (в Грозном. - А.Г.), конечно же, обсуждалось…

Но главным образом все-таки на повестке дня были вопросы социально-экономического развития республики. Республика важная, большая, и каждый раз президент это обсуждает с главой.

- Не могу не спросить… Мне лично показалось, что антиковидные меры в резиденции президента в Сочи еще более жесткие, чем в Кремле. Это так, и с чем это связано? Или мне показалось?

- Нет, вам не показалось. Просто в тот момент, когда вы обратили на это внимание, президент был в Сочи. Естественно, там, где президент, применяются жесткие меры по обеспечению безопасности, в том числе и эпидемиологической.

- Я так и знал, что не показалось. Спасибо, Дмитрий Сергеевич.

- Пожалуйста.