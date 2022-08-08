Минобороны России: Зеленский совершил новый акт ядерного терроризма

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

«7 августа режимом Зеленского совершен новый акт ядерного терроризма на объектах энергетической инфраструктуры Запорожской АЭС для создания гуманитарной катастрофы в Херсонской и Запорожской областях», - сделал срочное заявление официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант уточнил, что около 12.40 минут украинскими подразделениями 44-й артиллерийской бригады из района населенного пункта Марганец, на противоположном берегу Каховского водохранилища, осуществлен обстрел Запорожской АЭС.

«В результате украинского обстрела была повреждена высоковольтная линия «Каховская», обеспечивающая подачу электроэнергии в Запорожскую и Херсонскую область. На Запорожской АЭС произошел скачок напряжения, вызвавший задымление на открытом распределительном устройстве станции. Также сработала система защиты, отключила подачу электроэнергии. Прибывшим пожарным расчетом задымление удалось ликвидировать», - сообщил последствия удара Конашенков.

Представитель военного ведомства отметил, что для предотвращения нарушения работы атомной электростанции техническим персоналом станции пришлось мощность 5-го и 6-го энергоблоков снизить до 500 МВт.

Только благодаря умелым, грамотным и эффективным действиям подразделений Вооруженных Сил России по прикрытию объекта атомной энергетики критически важная инфраструктура АЭС не пострадала.

Напомним, что если украинским артиллеристам удасться повредить Запорожскую АЭС, что учитывая розу ветров, что направлены на северо-запад в радиусе радиационного поражения попадет вся Западная Украина, а потом и территория Европы.

Ранее, о последствиях радиационного заражения говорил руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев: «В случае аварии на Запорожской АЭС произойдет глобальная техногенная катастрофа, которая по масштабам радиоактивного загрязнения значительно превысит последствия аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме. В зоне радиационного заражения (более 5 300 кв. км, длина около 420 км) окажется население Киевской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Херсонской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой областей, Донецкой и Луганской народных республик, приграничных районов России и Белоруссии, а также Молдавии, Болгарии и Румынии. Ситуация может серьезно обостриться неблагоприятными погодными условиями и попаданием в зону возможного заражения Южно- Украинской АЭС (мощность 3 000 МВт) и хранилища ядерного топлива на Чернобыльской АЭС, а также водных артерий. Черное море и пролив Босфор на длительное время станут непригодными для судоходства. Побережья Турции, Грузии, Абхазии, Болгарии и Румынии окажутся зараженными с высоким уровнем радиации».

Михаил Мизинцев и призвал в очередной раз Организацию Объединенных Наций, Международное агентство по атомной энергии и другие международные организации осудить преступные действия киевских властей и принять безотлагательные меры по недопущению провокаций на радиационно опасных объектах Украины.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Саперы Росгвардии только сейчас полностью разминировали в Мариуполе территорию металлургического комбината имени Ильича, заминированную украинскими националистами. В ходе обследования территории комбината на наличие взрывоопасных предметов саперы Росгвардии собрали настоящую коллекцию боеприпасов и мин: 4 ПЗРК «Игла», 17 ручных противотанковых гранатометов, реактивный пехотный огнемет, 21 противотанковую мину ТМ - 62М, 2 мины МОН-50, десятки артиллерийских снарядов, 120 мм и 82 мм мин, 69 выстрелов и 45 стартовых зарядов к гранатометам, 165 ручных гранат различных модификаций и 156 запалов к ним, 9 минных взрывателей, 23 ВОГ-25 и более 1000 различных боеприпасов к стрелковому оружию. Особо опасные находки саперы ведомства вывезли на специализированный полигон и уничтожили с соблюдением необходимых мер безопасности.