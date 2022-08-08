Сборы в школу – удовольствие недешевое Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сборы в школу – удовольствие недешевое (а для многих детей еще и сомнительное). Как выяснили эксперты портала «Чек Индекс», которые анализируют данные с миллиона онлайн-касс страны, в нынешнем июле траты россиян на школьные товары выросли на 20%, если сравнивать с таким же месяцем прошлого года. В среднем на полный комплект вещей для ученика родители выложили в среднем 13 919 рублей. Сюда входят набор тетрадей, карандашей и ручек, пенал, дневник, рюкзак, школьная форма, рубашка (для мальчика) или блузка (для девочки), запасные брюки или юбка, туфли или ботинки, а также кроссовки для физ-ры.

Как выяснили аналитики, сильнее всего подорожала школьная форма: на 25% за год, в среднем она сейчас стоит 3011 рублей. Меньше всего взлетели цены на ручки и карандаши - комплект канцелярских принадлежностей подорожал на 9%, до 859 рублей.

При этом родительский шопинг с головой ушел в онлайн: 60% школьных товаров куплены именно в интернет-магазинах. Это не только удобнее, но и дешевле. Да и вообще россияне сейчас стараются сэкономить побольше. Поэтому не откладывают покупки до конца лета, когда цены на школьные товары обязательно взлетят.

- С каждым годом возрастает доля «запасливых» родителей, которые покупают школьные товары уже в начале лета или в июле, стремясь приобрести все необходимое по выгодной цене, - добавляют эксперты «Чек Индекса».