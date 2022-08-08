Путина растрогала история первоклассника с шоколадки «Алешка»

Президент РФ Владимир Путин и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время встречи в Кремле. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В понедельник Владимир Путин встретился с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. Регион граничит с Украиной, иногда подвергается обстрелам, поэтому разговор мог выйти не простым.

- Вы хотели рассказать об итогах работы и обсудить вопросы безопасности, - президент c самого начала подтвердил серьезный настрой.

Но вполне протокольная встреча с традиционным докладам об успехах закончилась неожиданно тепло. А спасибо надо сказать подарку и человеческой истории.

Глава области пришел в Кремль не с пустыми руками - он взял с собой две шоколадки с маленьким танкистом на упаковке, провожающим колонны нашей техники.

- Спасибо большое. Есть «Алёнка», а у вас – «Алёшка», - небольшой презент явно пришелся по душе главе страны.

Губернатор напомнил Путину, что Алешка – это первоклассник из села Веселая Лопань Белгородской области. Парень выбегал на дорогу, провожал наших солдат на Украину, отдавая честь. Кто-то мальчика сфотографировал, выложил в сеть и слава о нем пошла.

- Когда я поехал по району, с которым заключили соглашение о помощи, и когда видел, когда колонны идут, и на них трафареты с нашим Алексеем – было прямо до слёз… И мы не пиарим, нас там нет вообще. Это чисто народная история. И военнослужащие к нему приехали, и шлем мальчишке подарили, и пригласили его в парк «Патриот». А он первоклассник, такой наивный, очень хорошие родители, - рассказал Гладков.

Глава региона признался, что родители мальчика такой славой недовольны. Они ругаются на журналистов, боятся, что те избалуют мальчика. Ведь он искренне радуется нашим солдатам, а ему могут звездную болезнь устроить. Но мешать кондитерам папа с мамой не стали.

- Кондитеры – это наши, старооскольские кондитеры, – когда узнали про эту историю, то сделали эти шоколадки, - добавил губернатор.

- Спасибо большое за подарок, - поблагодарил Путин.

Купить шоколадку в магазине пока сложно – большая часть идет в армию, солдатам на передовой и в госпиталях. Но для поездки в Москву губернатору две специально отложили.