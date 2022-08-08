Михаил Дегтярев: «Мы должны донести до туриста, что Хабаровский край – обязательное для посещения место»

Фото: правительство Хабаровского края

Санкции продолжают оставаться заметным обстоятельством в жизни страны и региона, поэтому не теряют своей актуальности регулярные заседания оперштаба по повышению устойчивости экономики, председателем которых является губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. На этот раз главной темой на повестке стал туризм, развитие которого считается одним из наиболее перспективных направлений, способных оказать положительный эффект на экономику регионов Дальнего Востока.

Открывая совещание, губернатор напомнил о предстоящем 21-24 сентября в Хабаровске Всероссийском туристическом форуме «Открой Дальний Восток», где край готовится продемонстрировать всю свою привлекательность.

- Флагманская инициатива «Край притяжения. Туризм в удовольствие» - это масштабная перезагрузка туристической отрасли. Мы должны донести до туриста, что Хабаровский край – не просто уникальный регион, про который можно знать или что-то слышать, а место на карте России, которое необходимо обязательно посетить, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Для многих жителей центральной части страны Дальний Восток – настоящая экзотика, а на фоне геополитической и экономической обстановки еще и хороший вариант проведения отпуска. Поддержка отрасли поспособствует созданию дополнительных рабочих мест в регионе. Так, на сегодняшний день в крае функционируют 460 организаций туристско-гостиничного сектора, где уже заняты около 1600 человек. А к концу этого года, по данным министра туризма Екатерины Пунтус, ожидается рост общего турпотока на девять процентов по сравнению с 2021 годом.

Еще одним направлением развития туристической отрасли региона является стимулирование внутреннего туризма. Красоты Хабаровского края должны быть привлекательны и доступны не только приезжим из других регионов, но и местным жителям. В этих целях будут прорабатываться туристические маршруты, создаваться инфраструктура, достигаться договоренности с туроператорами.

В этом вопросе уже успешно показывает себя проект «Отдыхаем в крае», запущенный главой региона. Инициатива стала востребована именно среди местных, а в особом почете оказались туры выходного дня. В общей сложности, почти 10 тысяч человек уже воспользовались скидками и предложениями, предусмотренными проектом.

Районы, готовые выступать организаторами мероприятий и событий для привлечения туристов, вправе рассчитывать на материальную поддержку из регионального бюджета. Говоря о предпринимателях, они имеют возможность получения субсидии на возмещение затрат на разработку и обустройство необходимой инфраструктуры. С 2021 года сумма, заложенная в бюджете края, составляет 5,9 миллионов рублей, но, как заметил губернатор, эта сумма еще будет увеличиваться. В связи с этим, министр финансов Хабаровского края Валентин Костюшин получил от Михаила Дегтярева поручение о пересмотре на 2023 и последующие годы бюджета, выделяемого на поддержку инициативы «Край притяжения. Туризм в удовольствие».