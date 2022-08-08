Что сдерживает развитие индустрии путешествий по дорогам России?

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во время туристического форума «Путешествуй!», который прошел с 4 по 7 августа на ВДНХ в Москве, состоялась сессия «Безопасность и комфорт в пути. Практика организации дорожной инфраструктуры». Модератор сессии заместитель гендиректора медиагруппы «Комсомольская правда» Анжелика Сулхаева отметила: в 2022 году опрос ВЦИОМ о планах россиян на летний отдых показал, что 24% респондентов предпочитают путешествовать на автомобиле.

«Цифра большая. Особенно с учетом объема внутреннего туристического потока в России. Но год назад, когда еще были открыты аэропорты в крупных туристических центрах Юга России, эта цифра была всего на 1% меньше. Мы видим положительную динамику, хотя она должна вырасти более серьезно, - отметила Анжелика Сулхаева. - Значит, нашему автотуристу чего-то не хватает на дорогах».

Народные маршруты

Автомобильная дорога для путешественника – не просто направление, закатанное в асфальт. Это и придорожная инфраструктура, и сервис, и разработанные маршруты передвижения… К сожалению, комплексный подход к развитию дорог в нашей стране все еще в диковинку.

«Я представитель потребителей дорог. В стране 47 млн. владельцев индивидуальных транспортных средств, 2,3 млн. - водителей мотоциклов, 7 тыс. – водителей автодомов, 1,3 млн. – лиц с ограниченными возможностями, которые управляют транспортными средствами. Все эти люди – потенциальные автотуристы, - отметил президент Общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга, руководитель Рабочей группы по развитию социального автотуризма в Комиссии по социальному предпринимательству «ОПОРА РОССИИ» Сергей Лобарев.

Автоэксперт отмечает, что в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах России ежедневно погибает 47 человек. Из них 40% - это автотуристы, которые не смогли вовремя поспать, принять таблетку или отремонтировать машину в виду отсутствия придорожной инфраструктуры.

«Кроме того, вся страна едет в Краснодарский край, хотя в России гигантское количество интереснейших маршрутов, - отметил Сергей Лобарев. - Мы сочли, что необходимо создать свои народные маршруты: Чуйский тракт, «Государева дорога», где удалось показать, что проезд из Москвы в Петербург может быть очень интересен, земли Русского Севера…»

Анжелика Сулхаева предложила номинировать предложения ассоциации Автомототуризма и караванинга на народную премию «Комсомольской правды» в области развития внутреннего туризма и путешествий «Маршрут построен».

Вице-президент «Лиги Караванеров», руководители экспертной группы «Кемпинги и кемпинговые стоянки, как средства размещения» Национального Союза Профессионалов индустрии Кемпингов и Автотуризма Вадим Дашук подтвердил данные коллеги. Добавив, что в Европе аудиторию караванинга (путешествие в домах на колесах – «КП») составляют, в первую очередь, пенсионеры.

«Процентов 80 этого сообщества в Европе – дедушки и бабушки возрастом от 72 лет. Благодаря своей пенсии они имеют возможность покупать очень дорогую технику в кредит и путешествовать: время есть, дети уже самостоятельные… В Америке немного другая ситуация - американцы сами по себе очень легки на подъем, - сообщил автопутешественник. – В России же нет целевой аудитории в виде пенсионеров, которые могут себе позволить покупку дорогостоящей техники. Нет менталитета движения по стране. У нас основа автотуризма – это огромная армия владельцев обычных легковых автомобилей, которые используются для передвижения не только на работу, но и для отдыха».

Фото: Михаил ФРОЛОВ

От туалета до телемедицины

Государство видит слабые стороны придорожной инфраструктуры и пытается ее решать. Например, «Автодор», который управляет платными дорогами в России, объявил о развитии многофункциональных зон сервиса, где путешественники смогут заправиться, безопасно и с комфортом переночевать, поесть и купить необходимые продукты.

«На трассе М-12 Москва – Казань планируется более 30 таких МФЗ, 16 уже проходят стадию проектирования, - сообщила первый заместитель генерального директора компании «АвтодорДевелопмент» Евгения Коп. - На трассе М-11 Москва-Санкт-Петербург уже существует 12 многофункциональных зон сервиса, 9 еще планируется построить. Мы создаем достаточно большое количество новой инфраструктуры для пользователей, где предъявлен новый подход и уровень сервиса».

Речь идет о создании площадок в несколько гектар, где потоки разделены на легковой, грузовой и автобусный. Здесь открывают кафе и аптеки, автомойки и гостиницы, предоставляют услуги телемедицины и доступ в интернет, оборудуют детские площадки и площадки для выгула домашних животных. В зоне воркаута водители после длительной поездки могут размяться, переключить свое внимание. Также в МФЗ предоставят информацию о достопримечательностях и сервисах в близлежащих населенных пунктах.

Разработчики отметили, что такие проекты могли бы развиваться на условиях государственно-частного партнерства - как на средства государства, так и на инвестиции частного бизнеса (в соотношении два к одному рублю). Каждая МФЗ состоит из целого ряда лотов, где смогут принять участие предприниматели самого разного уровня – от малого до федерального.

Начали с рекламы, перешли к гостиницам

Воронежская область – транзитный регион для миллионов достаточно обеспеченных автотуристов, которые едут отдыхать в Крым и на курорты Краснодарского края. В последние годы трассу М-4 «Дон» фактически проложили заново. Но если на старой дороге имелась инфраструктура, которая обеспечивала автовладельцев сервисом, а областной бюджет налогами, то на новой сегодня существует дефицит даже с заправками.

Полтора года назад власти региона вплотную взялись за решение проблемы.

«Сначала насытили трассу коммерческой рекламой – это было самое простое, - отметил заместитель руководителя департамента предпринимательства и торговли, начальник отдела развития туризма Воронежской области Александр Кукин. - Сейчас перешли к работе с инвестпроектами. Помогаем масштабировать те идеи, с которыми к нам приходит бизнес. Например, один из инвесторов планировал рядом с транспортной развязкой оборудовать площадку с рестораном и восемью маленькими домиками: люди едут по трассе, поели, переночевали, посидели у пруда.... Но во время проработки проекта выяснилось, что рядом много земель сельхозназначения. Мы предложили помочь их перевести в категорию рекреаций, что позволит разместить и автокемпинг (лагерь для автопутешественников – «КП»). К следующему сезону все будет готово».

Властям региона поверил и крупный бизнес. В Воронеже строится несколько культурно-развлекательных комплексов. Поскольку туристов в первую очередь привлекают исторические места, достопримечательности и другие точки притяжения идет подготовка к строительству гостиниц в Павловске - городе с красивым историческим центром, где сейчас реставрируют ряд белокаменных усадеб. Рядом находится река Дон, монастыри… Руководство области вкладывает 1,5 млрд рублей инвестиций в инженерную инфраструктуру региона.

Комфорт и на бумаге, и в реальности

В Татарстане первые этапы развития туриндустрии были пройдены раньше, а сейчас разрабатывают маршруты, которые позволят привлечь автомобильных путешественников в самые интересные места региона. Недавно обновили справочник, который объединяет ряд объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в один маршрут.

«Это уникальный путеводитель, который создавался самими пользователями. В нем грамотно описан маршрут: 12 дней путешествия можно начинать с любой точки. Будете четко понимать, куда едете, что будете смотреть, сколько времени займет дорога, где заправитесь, где поедите. И все это адаптировано под передвижение по дорогам», - сообщила начальник отдела государственного регулирования туристской деятельности Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Райса Гарифуллина.

«Хотелось бы увидеть больше таких путеводителей по каждой из областей. Пример Татарстана для других субъектов Российской Федерации, чтобы такие путеводители у нас появились по каждой области, заточенные для автотуризма», - оценил проделанную работу Сергей Лобарев.

В Экспертном центре «Движение без опасности» напомнили, что опытные туристы знают, как подготовить себя и технику к дороге. Но сейчас в связи с ситуацией в стране в автомобильные путешествия отправляются немало новичков. Что наверняка отразится на статистике ДТП.

Но это не значит, что путешествий на машине нужно бояться. Просто к ним необходимо готовиться.

«Потенциал автомобильного туризма в Российской Федерации очень большой. По протяженности дорог мы находимся на втором месте среди стран Европы и на седьмом в мире. Что привлекает российского автомобилиста? В первую очередь - впечатления… Нет привязки к определенным датам, не нужно покупать билет на поезд или самолет. Не нужно сдавать билеты, если произошли форс-мажорные обстоятельства, - резюмировала Юлия Чекушина, руководитель проектов Экспертного центра «Движение без опасности».