Мэр Будапешта проговорился, что правительство Венгрии «долго не устоит» из-за поддержки России

Российские пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) поговорили с мэром венгерской столицы, Будапешта, Гергеем Карачонем. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) поговорили с мэром венгерской столицы, Будапешта, Гергеем Карачонем.

Венгрия, являющаяся членом Евросоюза, занимает особую позицию в отношении антироссийских санкций. Премьер-министр Виктор Орбан и глава внешнеполитического ведомства этой страны Петер Сийярто неоднократно заявляли о том, что Брюссель перегибает палку в отношении тотальных запретов на торговлю с Россией. Орбан даже вспылил и указал на то, что чиновники Евросоюза не являются начальниками для независимой Венгрии. Также он неоднократно заявлял, что западная санкционная стратегия в отношении России не срабатывает, и Европе нужен новый подход, нацеленный на мир.

Но, как выяснилось, на региональном уровне некоторые венгерские политики уверены, что та же Венгрия в состоянии справиться, например, без российского газа.

Вот и Карачонь считает, что высшее политическое руководство его страны занимает «не ту сторону в вопросе антироссийской политики».

- К сожалению, федеральное правительство не на той стороне, и было очень сложно согласовать полный список санкций, но я рад, что в конце концов этот пакет был принят. – поделился своими радостями мэр Будапешта, уверенный в том, что разговаривает со своим киевским коллегой, Виталием Кличко.

Карачонь костерил венгерское руководство на все лады, считая, что из-за позиции Виктора Орбана в отношении России Венгрия входит в изоляцию.

- Орбан даже не может полагаться на польских друзей. – посетовал он.

Премьер-министра будапештский городской голова явно не любит. И желает, чтобы он как можно быстрее ушел со своего поста.

Карачонь уверен, что именно сложная экономическая ситуация, сложившаяся в Европе и самой Венгрии, не даст возможности «режиму Орбана просуществовать долгое время».