Жгут костры и бросаются навозом: Голландские фермеры устроили «грязные протесты» из-за недовольства правительством

Голландские фермеры устроили «навозные протесты» из-за экологических реформ Фото: REUTERS

Небольшой грузовичок останавливается на идеально ровном асфальте загородного шоссе и аккуратно вываливает на дорогу огромную кучу коровьего навоза. Другой фермер неподалеку выгружает стог сена и поджигает его. Пламя быстро охватывает высушенную траву. В предзакатном небе стог горит живописно как пионерский костер.

Такие картины едва ли не ежедневно привыкли наблюдать жители многих сельских уголков Нидерландов. Обычно сытую и спокойную страну сейчас сотрясают фермерские протесты. Они уже подпортили праздник местному премьер-министру Марку Рюгге: на днях он отмечал 12-летие своего правления, рекорд в новейшей истории Нидерландов. Но вместо тостов и поздравительных речей Рюгге всю неделю был вынужден выслушивать оскорбления от взбешенных животноводов. А все дело в том, что правительство потребовало немыслимого: вырезать едва ли не половину крупного рогатого скота в стране.

Чем же голландским чиновникам помешали коровы? Ведь для Нидерландов производство молока такой же древний и почитаемый столп местной экономики как судоходство, выращивание тюльпанов или мельничное дело. Достаточно сказать, что плотность рогатого скота на квадратную милю здесь втрое выше, чем в соседней Германии. А все дело – в глобальном потеплении! Ученые называют коров в числе его главных виновников, поскольку их физиологические отправления (отрыжка, навоз) являются мощными источниками парниковых газов, а те в свою очередь приводят к нагреванию нижних слоев атмосферы. Дальнейшие сценарии часто можно услышать из уст экологических активистов: таяние ледников и поднятие уровня мирового океана (тут Нидерланды в плохом положении, поскольку большая часть территории страны находится ниже уровня моря), постоянные засухи, ураганы, невыносимая жара, как этим летом в Европе, и прочие катаклизмы.

В общем, побоявшись темного будущего, Нидерланды некоторое время назад взяли на себя обязательства к 2030 году радикально снизить выброс парниковых газов, но добровольно этого никто не соглашался делать. Дошло до того, что суды стали запрещать в Голландии новое строительство заводов и домов, чтобы не ухудшать и без того тревожную экологическую обстановку. В итоге, правительство решило принести в жертву сельское хозяйство и ввело поистине драконовские правила для ферм по сокращению поголовья скота. Нет сомнений, что если попытаться их выполнить, половина, если не больше ферм, в стране просто обанкротятся. Вот они и протестуют – пока не поздно.

Впрочем, власти тоже не собираются отступать: особо ретивых фермеров стражи порядка «успокаивали» дубинками, а, как минимум, в одном случае полицейские даже применили огнестрельное оружие. По всей видимости, «грязные протесты» (такое название дала им местная пресса из-за множества навозных куч на дорогах страны) будут продолжаться еще долго. А по мере того, как похожие правила будут принимать другие страны Евросоюза, они будут перекидываться и через границу. В частности, о намерении на треть сократить поголовье скота уже объявила Ирландия. Да и в США, администрация Джо Байдена, пока осторожно зондирует почву на предмет объявления крупного рогатого скота вне экологического закона.

Первый вопрос, который тут приходит в голову: «А есть-то они что собираются?» Ответ на него есть у Билла Гейтса – между прочим, не только основателя компьютерной компании Microsoft и одного из богатейших людей мира, но и самого крупного землевладельца Америки. В одном из интервью он заявил буквально следующее: «Все развитые страны должны перейти на 100-процентно искусственное мясо. К его вкусу надо привыкнуть, но со временем вам даже это понравится. Я уверен, что мы сможем поменять пищевое поведение людей, нужно лишь принять для этого необходимые законы».

Так что фермерство на Западе потихоньку становится вымирающей профессией. Будущее там – за фабриками искусственной говядины, где ее будут выращивать в пробирках. Технологии такие уже есть. Дело за малым: убедить покупателей, что другого выхода, кроме как перейти на синтетические котлеты, у них нет.

Комментарий эксперта

Сергей Юшин, руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации: «Россия вместо Европы станет мясной супердержавой»

- Надо сказать, что в европейских странах, действительно, очень большая плотность сельскохозяйственных животных на квадратный километр. Например, в ЕС находится 150 млн голов свиней, а во всей огромной России только 27 млн. Похожая ситуация и по коровам. Если планы по сокращению европейского поголовья будут выполнены, России это будет только на руку. Мы займем то место, которое освобождают европейские производители. Сейчас у нас животноводство растет хорошими темпами: плюс шесть процентов в год, а потенциал еще больше.

Однако, честно говоря, я не сильно верю в разговоры о переходе европейцев в повальное вегетарианство, в поедание мяса из насекомых или из гороха. Животноводство – огромная отрасль европейской экономики, и ее разрушение грозит политиками сильнейшими социальными протестами. То, что мы видим сейчас в Нидерландах, это только начало.