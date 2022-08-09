В России под видом полезной органической продукции продается что угодно

Купил, съел, и тебе даже ничего за это не было. В смысле, вреда. Правда, и пользы – потому что никакая эта продукция не органическая
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Пришли вы в магазин. И у вас настроение поменять жизнь и заняться ЗОЖ. А тут как раз на прилавке органическая еда. По крайней мере, так написано. Как удачно все складывается. Купил, съел, и тебе даже ничего за это не было. В смысле, вреда. Правда, и пользы – потому что никакая эта продукция не органическая. Просто взяли, написали и продали. А для кошелька урон есть: надпись, даже необоснованная, дает возможность и производителю, и продавцу цену поддуть.
Это явление называется гринвошинг (не очень наглядный термин, да?), но куда важнее, что на самом деле настоящие органические производители, и настоящая органическая продукция в России есть. И не только в Москве можно купить такой товар.
Чтобы это доказать, Роскачество составляет рейтинг регионов, смотрит, где сколько настоящих, сертифицированных производителей «органики». И вот вышел новый такой рейтинг. Согласно нему, лидерство удерживает Воронежская область. Она же была в лидерах и в январе, когда составляли предыдущий рейтинг.
Вот только число производителей у региона-лидера выросло, было 9, стало 11 (и все равно немного, да?). Московская область, в которой, если верить витринам «крафтовых лавок», куда ни глянь, везде органика, таковы 9 (а было 7). И это второе место. На третьем же месте житница, Краснодарский край, с восемью производителями.
Почему так мало? Чтобы стать по-настоящему органическим, надо выполнить кучу требований. И документально, перед проверяющими, закрепить то, что ты их выполнил. Земля столько-то лет должна отдохнуть от удобрений, а лучше, чтобы их тут и раньше не было. Вода чистая, так сказать, ключевая. Уход за животными ручной, гуляют, пасутся, а не получают баланду в коровнике. Выполнить все это сложно и дорого, и продукт получается дорогой. Не каждый и купит. Да и как продашь? Придешь в торговую сеть, а там куча производителей просто налепили «органику» на упаковку, и в ус не дуют. Нечестная конкуренция, в которой проигрывает честный производитель.
Всего в реестре производителей органической продукции Минсельхоза России - 119 компаний из 42 регионов Российской Федерации. Для сравнения, в Европе столько органических фермеров могут быть в одном крошечном районе (и тоже стонут, что жизнь тяжелая).
Приводим список регионов по количеству органических компаний. Что он вам дает как покупателю? По крайней мере, когда приедете в Крым и вам будут втирать за органику, помните, что в Севастополе зарегистрирована одна-единственная органическая компания. Полезное знание, если не хотите тратить деньги на чужую наглость.
Воронежская область - 11
Московская область - 9
Краснодарский край - 8
Калужская область - 7
Ярославская область -7
Республика Мордовия - 6
Новгородская область - 5
Белгородская область - 5
Тамбовская область - 4
Алтайский край - 3
Кемеровская область - 3
Оренбургская область - 3
Самарская область – 3
Тверская область - 3
Тульская область - 3
Томская область - 2
Ульяновская область - 2
Санкт-Петербург – 2
Кабардино-Балкарская Республика - 2
Пермский край - 2
Ставропольский край – 2
Вологодская область -2
Липецкая область - 2
Новосибирская область – 2
Пензенская область - 2
Рязанская область – 2
Свердловская область - 2
Республика Крым - 1
Республика Татарстан – 1
Удмуртская Республика – 1
Красноярский край - 1
Хабаровский край – 1
Владимирская область – 1
Ивановская область – 1
Калининградская область - 1
Костромская область - 1
Нижегородская область – 1
Омская область – 1
Орловская область - 1
Ростовская область – 1
Смоленская область - 1
Севастополь – 1