В России под видом полезной органической продукции продается что угодно

Купил, съел, и тебе даже ничего за это не было. В смысле, вреда. Правда, и пользы – потому что никакая эта продукция не органическая Фото: Shutterstock

Пришли вы в магазин. И у вас настроение поменять жизнь и заняться ЗОЖ. А тут как раз на прилавке органическая еда. По крайней мере, так написано. Как удачно все складывается. Купил, съел, и тебе даже ничего за это не было. В смысле, вреда. Правда, и пользы – потому что никакая эта продукция не органическая. Просто взяли, написали и продали. А для кошелька урон есть: надпись, даже необоснованная, дает возможность и производителю, и продавцу цену поддуть.

Это явление называется гринвошинг (не очень наглядный термин, да?), но куда важнее, что на самом деле настоящие органические производители, и настоящая органическая продукция в России есть. И не только в Москве можно купить такой товар.

Чтобы это доказать, Роскачество составляет рейтинг регионов, смотрит, где сколько настоящих, сертифицированных производителей «органики». И вот вышел новый такой рейтинг. Согласно нему, лидерство удерживает Воронежская область. Она же была в лидерах и в январе, когда составляли предыдущий рейтинг.

Вот только число производителей у региона-лидера выросло, было 9, стало 11 (и все равно немного, да?). Московская область, в которой, если верить витринам «крафтовых лавок», куда ни глянь, везде органика, таковы 9 (а было 7). И это второе место. На третьем же месте житница, Краснодарский край, с восемью производителями.

Почему так мало? Чтобы стать по-настоящему органическим, надо выполнить кучу требований. И документально, перед проверяющими, закрепить то, что ты их выполнил. Земля столько-то лет должна отдохнуть от удобрений, а лучше, чтобы их тут и раньше не было. Вода чистая, так сказать, ключевая. Уход за животными ручной, гуляют, пасутся, а не получают баланду в коровнике. Выполнить все это сложно и дорого, и продукт получается дорогой. Не каждый и купит. Да и как продашь? Придешь в торговую сеть, а там куча производителей просто налепили «органику» на упаковку, и в ус не дуют. Нечестная конкуренция, в которой проигрывает честный производитель.

Всего в реестре производителей органической продукции Минсельхоза России - 119 компаний из 42 регионов Российской Федерации. Для сравнения, в Европе столько органических фермеров могут быть в одном крошечном районе (и тоже стонут, что жизнь тяжелая).

Приводим список регионов по количеству органических компаний. Что он вам дает как покупателю? По крайней мере, когда приедете в Крым и вам будут втирать за органику, помните, что в Севастополе зарегистрирована одна-единственная органическая компания. Полезное знание, если не хотите тратить деньги на чужую наглость.

Текущий рейтинг органических регионов:

Воронежская область - 11

Московская область - 9

Краснодарский край - 8

Калужская область - 7

Ярославская область -7

Республика Мордовия - 6

Новгородская область - 5

Белгородская область - 5

Тамбовская область - 4

Алтайский край - 3

Кемеровская область - 3

Оренбургская область - 3

Самарская область – 3

Тверская область - 3

Тульская область - 3

Томская область - 2

Ульяновская область - 2

Санкт-Петербург – 2

Кабардино-Балкарская Республика - 2

Пермский край - 2

Ставропольский край – 2

Вологодская область -2

Липецкая область - 2

Новосибирская область – 2

Пензенская область - 2

Рязанская область – 2

Свердловская область - 2

Республика Крым - 1

Республика Татарстан – 1

Удмуртская Республика – 1

Красноярский край - 1

Хабаровский край – 1

Владимирская область – 1

Ивановская область – 1

Калининградская область - 1

Костромская область - 1

Нижегородская область – 1

Омская область – 1

Орловская область - 1

Ростовская область – 1

Смоленская область - 1

Севастополь – 1