«КП» публикует документ «под грифом секретно» из дела Виктора Бута

Дело Виктора Бута, пожалуй, одна из самых громких и растиражированных историй про россиян, оказавшихся в американских застенках. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дело Виктора Бута, пожалуй, одна из самых громких и растиражированных историй про россиян, оказавшихся в американских застенках. Западные СМИ называют Бута «Оружейным бароном». И по мотивам этой истории Голливуд даже снял кино, пусть и далекое от реальности, но все же... Многие и по ту сторону океана и по эту уверены, что не по мотивам, а по заказу. Потому что фильм вышел аккуратно к суду присяжных и не мог не повлиять на их решение. Кто такие присяжные? Простые люди, подверженные и влиянию, и картинкам с голубых экранов. Тем более так талантливо поданным голливудскими мэтрами.

В чем обвиняют россиянина? В намерении (!) продавать оружие «Революционным вооруженным силам Колумбии – Армии народа», сокращенно ФАРК. Сам Виктор ни разу в жизни не был ни в Колумбии, ни в США. Тем более странно сейчас выглядят публикации в американских СМИ, которые уже так распалились в своих фантазиях, что пишут: Бут лично (!) расстреливал американцев.

Общественное мнение – дело серьезное. Закинули «утку», причем максимально кровавую, а в нюансах разбираться народу – это же скучно и не интересно. Вот голливудское кино посмотреть – это да. А в нюансах и таких вот бумажках, которые время от времени всплывают, как раз и есть вся соль произошедшего.

- Виктор Бут вообще не торговал оружием, - рассказывает вице-президент Российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, который досконально изучил судебное дело Бута. – Он занимался международными перевозками. То есть перевозил грузы, причем по официальным контрактам. Начиная от бананов, заканчивая и военной амуницией, если поступали такие заказы. В Тайланд из Москвы на переговоры в марте 2008 года его вытащил его знакомый Эндрюас Смулеян (после выяснилось, что он сотрудник военной разведки Южной Африки). Переговоры в Тайланде предполагались с колумбийцами, тема встречи — продажа Бутом грузового самолета. Но вместо колумбийцев на эту встречу под видом потенциальных покупателей пришли сотрудники американских спецслужб. Там Виктора и арестовала тайская полиция. Тайцы быстро поняли, что нет никаких преступлений, все это провокация. И в итоге вся свои обвинения с Бута сняли, но к тому времени уже было готово уловное дело против Виктора со стороны Америки. Самого факта той подставной встречи с подставными людьми, ими же и спровоцированной, для американских спецслужб оказалось достаточно. И они выслали в Таиланд запрос на экстрадицию Виктора Бута в США, на том основании, что якобы в Бангкоке он встречался с колумбийскими повстанцами и намеревался им продавать оружие (тут, забегая вперед, стоит сказать, что в суде спецслужбы США так и не смогли доказать ни факта реальной продажи оружия Бутом, ни вообще его связи с людьми из ФАРКа).

Все это случилось в 2008 году. Полиция Таиланда россиянина арестовала, но с экстрадицией не спешила. Потому что, как и большинство стран в мире, тайские власти не считали ФАРК террористической организацией в принципе-то. Так что даже реальное сотрудничество с ними по законам Королевства не считалось бы чем-то преступным. А тут вообще всего лишь намерения. В итоге Виктор Бут провел в Тайской тюрьме почти 2 года. И вообще на заседаниях речь шла уже не об аресте и экстрадиции, а об освобождении, либо о депортации в Россию. Тайский судья уже даже вынес соответствующее решение.

- На одном из судебных заседаний в 2009 и появилась эта бумага. Мы тогда вообще ничего не поняли, почему вдруг Колумбия, оказывается, имеет столько претензий к моему мужу, что аж целый министр иностранных дел пишет, как Бут великий и ужасный, – рассказывает супруга Бута Алла. – Это сейчас уже, спустя время вскрылись многие факты, и стало понятно, что бумаги такие писались колумбийскими властями по запросу американских спецслужб. Просто натуральный подлог.

И не смотря на то, что тайский суд первой инстанции отказал США в экстрадиции россиянина, все решилось на более высоких уровнях.

- И Виктора увезли-таки в США в наручниках и спецбортом, как особо опасного преступника, - вспоминает Алла. - Там долгое время шло уголовное дело, после был суд. Прокуратура просила пожизненного срока. И, честно говоря, все шло к тому. Но судья избрала более мягкое наказание – 25 лет тюрьмы. И после, когда вышла на пенсию, сказала журналистам, что не дала бы и этого, потому что никаких существенных доказательств вины моего мужа в деле не было. Что тоже, собственно, говорит о провале собранных спецслужбами материалах. Сейчас, спустя 14 лет я наконец-то увидела ту самую бумагу, которая тогда сыграла свою роль. Она была добыта правозащитной организацией CST command.

Итак, что в этом документе.

«Имею честь обратиться к Вашему Превосходительству с целью разъяснить в связи с отказом в экстрадиции гражданина России Виктора Бута в США на том основании, что ФАРК считается не террористической организацией, а политическим движением. ФАРК известны своей жестокостью и массовым участием в незаконном обороте наркотиков. Можно констатировать, что ФАРК в настоящее время является крупнейшим кокаиновым карателем в мире. Их систематические нападения на колумбийское население, включая учителей, мэров, членов совета, членов профсоюза, а так же участие в вербовке детей обеспечили им место в списке террористических организаций США... и т.д.

Эти элементы могут быть приняты во внимание в связи с судебным процессом над гражданином России. Мы надеемся избежать освобождения очень опасного для мира торговца оружием, такого как Виктор Бут. Со своей стороны мы готовы обмениваться информацией с властями США, что позволит правоохранительным органам наших стран эффективно сотрудничать, чтобы эти вредоносные действия, совершенные Бутом, были расследованы и наказаны.

Выражаю Его Превосходительству мое самое высокое уважение.

Министр иностранных дел Колумбии

ХАЙМЕ БЕРМУДЕС МЕРИСАЛОЭ

Напомним, что этот министр был в то время был одним из самых близких лиц президента Колумбии Альваро Урибе, правление которого назвали самым кровавым периодом в истории страны. Под видом борьбы с ФАРК тогда убили тысячи мирных жителей. Достаточно сказать, что после президентского срока Урибе попал под уголовное преследование по обвинениям в преступлениях против человечности, причастности к военным преступлениям, коррупции, подделке свидетельских показаний... Но наказания он избежал. В Латинской Америке все знают, что во многом благодаря покровительству США, чьей марионеткой его всегда считали.

Хайме Бермудес дружил с американскими политиками. На фото - с прежним госсекретарем США Кондолизой Райс. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А ФАРК был признан ООН стороной гражданского конфликта, а не террористами. Сейчас это народное революционное движение вообще легальная политическая партия, имеющая большой вес в своей стране.

- Так каким тогда террористам намеревался поставлять оружие Бут? - задается вопросом глава правозащитной организации CST commsnd, раскопавшей эту бумагу, Артемий Семеновский. – По сути-то все эти обвинение рассыпались.

Артемий никогда не был ни правозащитником, ни юристом. Он был бизнесменом и яхтсменом, но приехав в 2016 году Бразилию в путешествие оказался в тюрьме. Ему удалось практически невозможное, не только оттуда выйти, но и полностью снять с себя все обвинения и почти добиться компенсации от властей Бразилии. Теперь он занимается помощью таких же пострадавших, как и он.

- Сейчас у нас связи, знакомства и друзья-правозащитники во всех странах Латинской Америки, в том числе и в Бразилии. Есть компетентные и независимые журналисты, все они хорошо знают деятельность и президента Урибе и его министра иностранных дел. Сейчас появляется куча материалов, подтверждающих многие нелицеприятные факты про них. Что касается того письма в Таиланд по поводу Бута, то это вообще оговор чистой воды написанный под диктовку США. Я неоднократно общался с колумбийцами, международными экспертами по ФАРК и даже членами ФАРК. Никто из них никогда не слышал про Виктора Бута, а предположение о том, что они имели финансовую возможность закупать за границей дорогостоящие зенитно-ракетные комплексы вызывает у них только грустную улыбку. ФАРК воевал со старыми автоматами Калашникова и не имеют даже захудалой артиллерии, используя вместо неё бытовые газовые баллоны.

Но Виктор Бут сидит в американской тюрьме. Сколько он там еще будет находиться, не понятно.