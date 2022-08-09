Анекдоты: Для ценителей прекрасного появились в продаже календари за прошлый год

- Надо выпить, сегодня мусульманский Новый год.

- Так мусульмане же не пьют.

- Так мы же и не мусульмане.

* * *

А зато у нас самый большой конкурс спортсменов на одно депутатское место.

* * *

На похоронах его так хвалили, что вдова два раза подходила к гробу, чтобы проверить, кто там лежит.

* * *

- Я нашла в твоем кармане патроны и записку на арабском!

- Вообще-то это ректальные свечи и рекомендации врача…

* * *

Вот поторопилась эволюция лишить нас хвостов! Как было бы удобно им открывать двери, нажимать кнопки лифта, отмахиваться от насекомых, наконец, когда в руках смартфон!

* * *

Мы с моей женой еще в детском садике познакомились.

Она тогда была молоденькой воспитательницей.

А я просто в песочнице валялся пьяный.

* * *

Перед визитом комиссии из центра на дороги райцентра выпала годовая норма асфальта.

* * *

- Дорогая, ты так на улицу выйдешь? У тебя же лифчик видно.

- И хорошо, он пять тысяч стоит.

* * *

Женщина проводит в ванной в среднем 7 лет. Мужчины - около 3 лет... возле дверей, спрашивая: «Ты еще долго?»

* * *

Приятно найти в кармане пальто 100 евро.

И это я работаю в гардеробе только первый день…

* * *

Очень сильно напрягает фраза «Ну, как-то так», произнесенная за спиной в тату-салоне.

* * *

Хороший боксерский поединок - это когда боксеров после боя отличить друг от друга можно только по трусам.

* * *

- Семочка, я тут сахар искала и нашла в дуле твоего ружья деньги. Что ты мне хотел купить, дорогой?