Анекдоты: Для ценителей прекрасного появились в продаже календари за прошлый год

- Надо выпить, сегодня мусульманский Новый год.
- Так мусульмане же не пьют.
- Так мы же и не мусульмане.
* * *
А зато у нас самый большой конкурс спортсменов на одно депутатское место.
* * *
На похоронах его так хвалили, что вдова два раза подходила к гробу, чтобы проверить, кто там лежит.
* * *
- Я нашла в твоем кармане патроны и записку на арабском!
- Вообще-то это ректальные свечи и рекомендации врача…
* * *
Вот поторопилась эволюция лишить нас хвостов! Как было бы удобно им открывать двери, нажимать кнопки лифта, отмахиваться от насекомых, наконец, когда в руках смартфон!
* * *
Мы с моей женой еще в детском садике познакомились.
Она тогда была молоденькой воспитательницей.
А я просто в песочнице валялся пьяный.
* * *
Перед визитом комиссии из центра на дороги райцентра выпала годовая норма асфальта.
* * *
- Дорогая, ты так на улицу выйдешь? У тебя же лифчик видно.
- И хорошо, он пять тысяч стоит.
* * *
Женщина проводит в ванной в среднем 7 лет. Мужчины - около 3 лет... возле дверей, спрашивая: «Ты еще долго?»
* * *
Приятно найти в кармане пальто 100 евро.
И это я работаю в гардеробе только первый день…
* * *
Очень сильно напрягает фраза «Ну, как-то так», произнесенная за спиной в тату-салоне.
* * *
Хороший боксерский поединок - это когда боксеров после боя отличить друг от друга можно только по трусам.
* * *
- Семочка, я тут сахар искала и нашла в дуле твоего ружья деньги. Что ты мне хотел купить, дорогой?