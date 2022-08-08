Витражная роспись, игра на балалайках, традиционные ремесла и культура народов Содружества и Грузии: «МИРовые» мастер-классы нон-стоп в день рождения ВДНХ

Фото: пресс-служба МТРК «Мир»

Свой день рождения Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) официально отмечает в первый день августа - одному из крупнейших парковых пространств и музеев архитектуры под открытым небом, объединяющим на своей территории площадью более 300 гектаров почти 50 объектов культурного наследия, в этом году исполнилось 83 года. Дата не круглая, но размах торжеств под лозунгом «83 лета открытий», перенесенных аж на два дня 6 и 7 августа, впечатлит любого.

Фото: пресс-служба МТРК «Мир»

В честь своего дня рождения вся территория ВДНХ превратилась в огромную площадку для атмосферного и по-настоящему грандиозного праздника. Для гостей приготовили яркое красочное шоу, познавательные экскурсии, спектакли, мастер-классы и лекции. Москвичей и гостей столицы ждали выступления музыкантов, костюмированные парады, спортивные активности, выступление всадников Кремлевской школы верховой езды и праздничный концерт «Сквозь время». Всего организаторами было подготовлено более 200 мероприятий.

Фото: пресс-служба МТРК «Мир»

Восемь тематических площадок праздника на ВДНХ оказались объединены общей темой - «Сквозь время». Каждая локация посвящена определенной эпохе — начиная с 1930-х годов и завершая сегодняшним днем. Поступательно двигаясь от главной аллеи вглубь парка, можно совершить своеобразное путешествие во времени и проследить не только за тем, как исторически от десятилетия к десятилетию менялась Выставка достижений народного хозяйства и ее ключевые символы и смыслы, но и тематически и визуально измениться самим, погрузившись в ритмы и атмосферу разных эпох.

Фото: пресс-служба МТРК «Мир»

В каждой такой тематической исторической зоне можно было научиться чему-то новому. Например, на Центральной аллее, на площадке, посвященной 1940-м годам, всех желающих обучали делать красивые прически. Тут можно было примерить на себя образ в стиле ретро, сделав и соответствующую укладку от профессиональных стилистов, и макияж от визажистов. На площадке у Дома культуры с погружением в эпохи 1980-х и 2000-хх под самые популярные музыкальные ритмы тех лет гости праздника разучивали модные тогда танцевальные движения.

Фото: пресс-служба МТРК «Мир»

- Сколько себя помню, всегда любила гулять на ВДНХ. Живы воспоминания, когда приезжали сюда с папой – это было наше отдельное лично время. Только наше. Купание в фонтане в тайне от мамы, сладкая вата и пончики, колесо обозрения и любимые красивые павильоны, которые завораживали своей монументальностью. И хотя у меня самые теплые воспоминания о том, как выглядел парк и пространство в то время, но нельзя не отметить, что последние лет пять – это по истине гигантское преображение пространства! Хочу прийти сюда с внуками к 100-летию ВДНХ и желаю парку только процветания, - москвичка Ольга Карпова, сидя в кресле перед зеркалом, где над ней колдует визажист и рисует «голливудские» стрелки, не может сдержать эмоций.

Фото: пресс-служба МТРК «Мир»

На день рождения принято приходить не с пустыми руками, а с подарками. И если любой гость и посетитель парка мог не только участвовать в мероприятиях праздничной программы, но и подарить свои положительные эмоции, улыбки, снимая видео и фото и делясь потом этим контентом в социальных сетях с другими пользователями, поздравляя ВДНХ с Днем рождения, то еще один именинник – межгосударственная телерадиокомпания «Мир» - решила презентовать в дар гостям ВДНХ свою культурно-просветительскую акцию. И, как водится, масштаб и зрелищность праздничной программы от телеканала, отмечающего в этом году свое 30-летие, поразили не одну тысячу человек. Равнодушных не было. Тем более, что предложенная телеканалом концепция и поддерживала основную тематическую линию праздничных торжеств ВДНХ – «Сквозь время», и при этом была построена на максимально познавательном событийном контенте.

Фото: пресс-служба МТРК «Мир»

Фото: пресс-служба МТРК «Мир»

Больше двух тысяч квадратных метров. Шесть огромных ярких шатров, в которых нон-стоп с утра и до позднего вечера в субботу, 6 августа, шли мастер-классы на любой вкус, возраст и увлечения. Самая узнаваемая и топовая локация крупнейшего парка и одновременно музея под открытым небом – между знаменитым фонтаном Дружбы народов и главным павильоном сразу у центральной аллеи. Именно здесь по случаю Дня рождения ВДНХ с небывалым размахом развернулась тематическая площадка телеканала «МИР» - как подарок жителям Москвы и гостям столицы по случаю не только 83-летия со дня основания Всероссийской выставки народного хозяйства, но и по случаю 30-летия мтрк «Мир».

Фото: пресс-служба МТРК «Мир»

Фото: пресс-служба МТРК «Мир»

Посетители прямо здесь отправлялись в путешествие во времени и знакомились с культурами стран СНГ и Грузии: от старинных традиционных ремесел до современного творчества. Познавательные и увлекательные мастер-классы прошли сразу в шести шатрах с полудня и до 20 вечера.

Фото: пресс-служба МТРК «Мир»

Фото: пресс-служба МТРК «Мир»

Фото: пресс-служба МТРК «Мир»

Мастер-классы – новый формат праздничных акций МТРК «Мир». Ранее научиться делать куклу-оберег, декорировать тюбетейку или расписывать летающую тарелку фрисби можно было на площадках «Мира» на Сабантуе в Коломенском, Дне семьи, любви и верности в Царицыне, на фестивале «Дружба народов» на ВДНХ. На каждой площадке посетители выстраивались в очереди к шатрам и с увлечением погружались в знакомство с традиционными видами рукоделия. В этот раз мастер-классов стало еще больше. Помимо изучения различных техник прикладного творчества гостям предложили попробовать свои силы в обучении танцам, музыке и цирковому искусству.

Фото: пресс-служба МТРК «Мир»

Фото: пресс-служба МТРК «Мир»

Так, в танцевально-музыкальном шатре прошли мастер-классы для взрослых и детей по актерскому мастерству от ведущих педагогов театра «Посткриптум».

Следом выступили экстрим шоу «Московские коты» с брейк-дансом по-русски и научили зрителей паре танцевальных элементов.

Фото: пресс-служба МТРК «Мир»

Фото: пресс-служба МТРК «Мир»

Сложно было пройти и мимо уроков по игре на балалайке от виртуоза Андрея Кирякова. Дети и взрослые впервые пробовали взять в руки народный инструмент, а уже через несколько минут могли сыграть дуэтом на классической и контрабас-балалайке.

Фото: пресс-служба МТРК «Мир»

Фото: пресс-служба МТРК «Мир»

- Поверить не могу, что у нас в России есть такие умельцы, как Андрей! Он играет так круто, что поначалу присматривался, не в записи ли это все, - смеется 17-летний житель Рязани Паша Антонов, приехавший на ВДНХ погулять на выходные и попавший в водоворот веселья и праздничных торжеств на площадке «МИРа». – Я прочитал, что от игры Андрея и его проекта «Три балалайки» в восторге музыканты группы «Скорпионс», «Кино», множество наших отечественных и зарубежных звезд. Но он и, правда, самородок какой-то. Знаю, о чем говорю: в свое время меня звали играть на балалайке, но я выбрал гитару. Видел бы я пять лет назад в интернете выступления Андрея, мой выбор, возможно, был бы иным. Он очень крут! И отдельный респект телеканалу «МИР», что смогли не просто пригласить музыканта в свой шатер на праздник, но и сделать доступным общение с ним во время мастер-класса. Хиты «Металлики» на балалайках меня покорили!

Фото: пресс-служба МТРК «Мир»

Фото: пресс-служба МТРК «Мир»

Не менее ярким и зрелищным в «МИРовом» шатре ремесел стало цирковое выступление театра «Джива». После зажигательного шоу посетителям предложили самим исполнить несложные цирковые трюки под руководством профессионалов.

Фото: пресс-служба МТРК «Мир»

В других шатрах гости знакомились с традиционными ремеслами народов Содружества и Грузии. Так, первый шатер объединил различные техники плетения: здесь плели мандалы, создавали картины из нитей и брелоки в технике узелкового плетения.

Фото: пресс-служба МТРК «Мир»

Почувствовать себя настоящим художником можно было во втором шатре. Здесь мастера обучали различным техникам росписи. Каждый посетитель смог сделать себе или в подарки уникальный подсвечник, чайную пиалу или чашку в технике марморирования.

Фото: пресс-служба МТРК «Мир»

- Уже не первый раз в этом году прохожу на праздничные площадки с мастер-классами от телеканала «МИР». И это просто совпадение, но приятное. Мы с семьей стараемся летом выбираться в парки подальше от зноя, а чуть ли не каждые выходные видим что-то интересное от телеканала, - делится впечатлениями москвичка Елена Романова. Мне нравится, что «МИР» - это не только телеканал с интересными передачами, но и то, что вне эфира у команды компании получается объединять народы, национальности, культуры вот через такие мероприятия. Мы как-то уже делали летающую тарелку фрисби на мастер-классе недавно, а сегодня вот решили принять участие в создании оригинального подсвечника с применением витражной росписи. Оказалось, что это не только красиво, но еще и крайне познавательно! А вообще, участие в подобных классах всегда за деньги, а у «МИРа» все абсолютно бесплатно. Это так здорово!

Фото: пресс-служба МТРК «Мир»

Фото: пресс-служба МТРК «Мир» Фото: другой источник.

Посетителям мастер-классов организаторы, действительно, старались рассказывать еще и интересную и познавательную информацию о каждом из форматов и предметов.

Фото: пресс-служба МТРК «Мир»

Фото: пресс-служба МТРК «Мир»

- История витражной росписи берет свое начало в Х веке. Именно тогда появилось листовое цельное стекло. До этого использовали разноцветную мозаику. От столетия к столетию менялись темы и сюжеты: к примеру, для украшения церковных окон можно было использовать не только орнаменты, но также изображения людей, животных и птиц. Тем более, что в средние века витражная роспись использовалась исключительно в храмах, - мастер Ирина старается рассказать познавательную информацию всем участникам, старательно раскрашивающим свои подсвечники в «МИРовом» шатре ремесел. - И изначально в западноевропейских государствах, а вот в православных церквях на Руси расписные окна появились намного позже, поскольку считалось, что любое изображение библейских персонажей является иконой, а духовенство запрещало иконопись на стекле. Ну а в 40-х годах XIX века по приказу Николая I в России был открыт Императорский стеклянный завод, выпускающий расписной оконный декор.

Фото: пресс-служба МТРК «Мир»

В третьем шатре – мастер-классы по декору. Среди них уже полюбившиеся многим тюбетейки и новые уроки, привлекшие особое внимание посетительниц. Здесь собирали традиционные венки из цветов и лепили цветочные топиарии из полимерной глины. Судя по тому, сколько прекрасных посетительниц парка на ВДНХ потом гуляли по территории в самодельных венках, этот мастер-класс пользовался повышенным интересом со стороны гостей «МИРового» тематического парка ремесел.

Фото: пресс-служба МТРК «Мир»

Фото: пресс-служба МТРК «Мир»

Старейшим народным ремеслам посвятили мастер-классы в четвертом шатре. Взрослые и дети учились плести корзины, делать куклу-оберег и создавать традиционные восточные узоры. Последние можно было нанести на фрисби и сыграть ей с друзьями.

Фото: пресс-служба МТРК «Мир»

После увлекательных мастер-классов гостям предлагали отправиться в следующий шатер, чтобы подготовиться к праздничному параду, нанеся яркий аквагрим на лицо, или отдохнуть за настольными играми.

Фото: пресс-служба МТРК «Мир»

Фото: пресс-служба МТРК «Мир» Фото: другой источник.

Кульминаций вечера стал праздничный парад с персонажами мультфильмов. Вместе с Чебурашкой, старухой Шапокляк и крокодилом Геной в шествии приняли участие цирковые актеры на ходулях в яркой форме телерадиокомпании «Мир».

Фото: пресс-служба МТРК «Мир»

Фото: пресс-служба МТРК «Мир»

Фото: пресс-служба МТРК «Мир»

Ну а запечатлеть яркие моменты праздника и свои поделки можно было в моментальной фотобудке «МИРа» и в ярких фотозонах с лентами и гигантским воздушным шаром. По данным организаторов, в День рождения ВДНХ «МИРовые» мастер-классы посетили более 10 000 человек.

Фото: пресс-служба МТРК «Мир»

Фото: пресс-служба МТРК «Мир»

- Мы уделяем особое внимание познавательному и развивающему контенту не только на ресурсах телерадиокомпании, но и на наших акциях. И в этот раз впервые программа площадки «Мира» состояла только из мастер-классов. Отмечу, что с самого начала и до конца мероприятия абсолютно везде были очереди из желающих принять участие в «МИРовых мастер-классах». Мы рады, что нашу идею с развивающими активностями поддержали абсолютно все посетители ВДНХ, - подчеркнул генеральный продюсер МТРК «Мир» Павел Корчагин.

Фото: пресс-служба МТРК «Мир»