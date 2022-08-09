Герои спецоперации «Z»: старший лейтенант ЛНР Рябец уверен, что Донбасс скоро будет освобожден

Старший лейтенант ЛНР Евгений Рябец

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России и Народной милиции Луганской Народной Республике дают самую высокую оценку.

«Победа — враг войны», - говорил воинам генералиссимус Александр Суворов. А еще русский полководец замечал: «Дисциплина — мать победы».

ВЕРНУЛ В СТРОЙ СОТНЮ МАШИН

Старший прапорщик Минобороны России Дмитрий Косюг

«Командир ремонтного взвода старший прапорщик Дмитрий Косюг с первых дней проведения специальной военной операции выполняет задачи по восстановлению и ремонту вооружения и военной специальной техники, получившей повреждения в ходе боевых действий. В составе ремонтных подразделений на сборном пункте поврежденных машин в стационарных условиях, а также в составе выездных бригад в полевых условиях, Дмитрий Косюг производил ремонт, а также замену узлов и агрегатов на автомобильной технике, а также осуществлял ремонт машин на гусеничном ходу. Благодаря грамотным и профессиональным действиям Дмитрия Косюга после проведённого ремонта были возвращены в строй более ста единиц техники, такие как, автомобили Урал и КамАЗ, а также многоцелевые транспортеры МТ-ЛБ.

Старший прапорщик Минобороны России Дмитрий Косюг

Помимо этого, применяя свой жизненный опыт и профессиональные знания, старший прапорщик Косюг обучил новым методам в проведении ремонта десять высококвалифицированных специалистов-ремонтников, что позволило сократить время восстановления и возвращения в строй вооружения и военной специальной техники».

ОБЕЗВРЕДИЛ ДЕСЯТКИ МИН

Старший сержант Минобороны России Антон Мансуровский

«Заместитель командира взвода инженерно-саперного подразделения Воздушно-десантных войск старший сержант Антон Мансуровский с первых дней специальной военной операции выполнял задачи по ведению инженерной разведки и проделыванию проходов в заграждениях противника в ходе наступательных действий наших войск. В ходе выполнения боевой задачи по взятию под контроль стратегически важного рубежа, подразделение Воздушно-десантных войск вступило в бой с обороняющимися украинскими националистами. Действуя в составе своего взвода, Антон Мансуровский, под массированным артиллерийским огнем противника, грамотными и умелыми действиями успешно разрушал оборонительные объекты боевиков. Проделывая проходы в заграждениях противника, обезвредил более двух десятков мин. Сориентировавшись в условиях боя, обнаружил, а затем уничтожил пулеметную точку националистов вместе с её расчетом, а затем поразил из штатного оружия автомобиль националистов с личным составом.

Старший сержант Минобороны России Антон Мансуровский

Профессиональные навыки старшего сержанта Антона Мансуровского, его мужество и отвага, способствовали стремительному наступлению и продвижению подразделений российских Воздушно-десантных войск, а также выполнению ими боевой задачи по захвату важного рубежа».

БЫВШИХ МИЛИЦИОНЕРОВ НЕ БЫВАЕТ

Старший лейтенант ЛНР Евгений Рябец

«Евгений Рябец до событий 2014 года служил в системе МВД Украины, однако после известных событий на Майдане ушел со службы и вскоре пополнил ряды Народной милиции Луганской Народной Республики. Говорит, что его Родина – это Донбасс, и он, как настоящий мужчина, должен защищать свою землю от врага. Батальон, которым командует старший лейтенант Рябец сформирован из ополченцев. Месяцы боев в ходе специальной военной операции закалили бойцов и сделали их настоящими солдатами, которые умело и мужественно действуют на поле боя. На счету его подразделения участие в боях за освобождение крупных населенных пунктов ЛНР, десятки укрепрайонов, взятых во взаимодействии с союзными силами, уничтоженная боевая техника ВСУ. Комбат рассказывает, что на брошенных позициях противника его бойцы находят множество оружия производства США, Великобритании, ФРГ. Даже продукты, консервы и сухпайки – иностранные. Евгений Рябец уверен, что Донбасс будет освобожден от врага. И бойцы его батальона сделают все возможное для того, чтобы это произошло как можно скорее».