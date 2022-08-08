Кама, Нытва, Сылва, Кишертка: В Пермском крае идет комплексная работа на водных объектах

уководитель Камского БВУ Александр Михайлов рассказывает главе района и Дмитрию Кириллову о реконструкции набережной Фото: Иван МАКЕЕВ

Если вы никогда не видели один из самых больших рукотворных прудов России, да и, пожалуй, всей Европы, добро пожаловать в Нытву, что в 70 км от Перми. В городке, где проживает 17 тысяч человек, есть на что посмотреть. Музей ложки, например, или Всехсвятская церковь, построенная более 200 лет назад. Однако сердце Нытвы – ее пруд, площадью около 1000 гектаров. Он же ее источник питьевой воды.

История водоема началась в середине 18-го века, когда указом властей здесь был основан медеплавильный и железоделательный завод. Его хозяйкой стала Мария Артемьевна Строганова, третья жена промышленника Строганова, который до открытия предприятия не дожил. А так как не имел сыновей-наследников, то нажитое им имущество наследовала его третья жена. Для нужд завода местную реку Нытву перегородили плотиной, так и появился Нытвенский пруд.

Нытва в переводе с коми-зырянского – зеленая вода. Во второй половине лета водоем начинает цвести, отсюда и название. В этот период воду для водозабора очищают. Правда, местные власти мечтают перевести городское водоснабжение на подземные источники. И говорят, что решение не за горами.

Местной жительнице Вере 30 лет. Она живет в Нытве с 2019 года, приехала из соседнего поселка в поисках работы. Жизнью на новом месте довольна: и работа есть, и крыша над головой. Одно ее печалит – не все нытвинцы ценят свой пруд. Слишком много мусора оставляют. Периодически Вера проходит с мешком по берегу и собирает битое стекло, пластик.

- Наш пруд – уникальное творение, как и вся пермская природа, - говорит Вера. – Жаль, что мы не умеем ее беречь.

Мальчишка, что рыбачит рядом с разбитого пирса, просит не шуметь.

- Щука тишину любит, - объясняет рыбак.

Расстрою тебя, парень. В ближайшие пару лет щуке придется потерпеть. На берегах пруда начинается глобальная реконструкция и ремонт гидротехнических сооружений. А после специалисты планируют очистить водоем от скопившихся донных отложений и мусора, чтобы ему и окружающей среде легче дышалось. Впрочем, ты же понимаешь, рыбак, что это все для общего блага. Кстати, по окончании работ на берегу пруда будет разбит городской парк.

ОТ ИМПОРТА НЕ ЗАВИСИМ

В Нытве руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов первым делом осмотрел набережную пруда, оценил начало реконструкции.

- Дмитрий Михайлович, почему именно нытвенским сооружением решили заняться? – спрашиваю.

- Во-первых, последняя реконструкция гидроузла проходила более полувека назад, - объясняет Кириллов. – Во-вторых, водохранилище является источником питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения для Нытвы, происшествия могут обернуться нарушением и даже прекращением водоснабжения райцентра. Наша общая задача - следить за нормативным состоянием всех имеющихся сооружений.

- А на планы ремонтных и строительных работ нынешняя ситуация с санкциями влияет?

- Наша работа является полностью самодостаточной. И лопата, и земля, и песок, и цемент, и бетон, и арматура - все наше.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Свыше 144 млн рублей – общая стоимость ремонтных работ в Нытве. Часть средств поступит из федерального бюджета:

2022 год – 27,1 млн рублей,

2023 год – 11,1 млн рублей,

2024 год – 47,9 млн рублей.

Также финансирование поступит из бюджетов Пермского края и Нытвенского городского округа. Ремонт ГТС в Нытве займет три года. Если оставить все как есть, то прогнозируемый ущерб от возможных паводков составит 300 млн рублей.

НАБЕРЕЖНАЯ КАК ЖЕМЧУЖИНА

Жительница Уральского Ольга и ее и орк Нюша Фото: Иван МАКЕЕВ

Йорк Нюша – созерцательница. Любит сидеть на коленях хозяйки и смотреть на Воткинское водохранилище. Благо, в этом году созданы все условия для Нюшиного отдыха и пробежки. В июне в поселке Уральском закончилась реконструкция и благоустройство местной набережной. Вдоль берега на целый километр растянулись асфальтированные дорожки, вдоль которых в тени деревьев уютно расставлены лавочки.

Ольга – хозяйка Нюши – коренная жительница Уральского. 30 лет работала поваром, сейчас на пенсии.

- Мы все выходные на набережной проводим, - говорит она. – Очень нам тут нравится. Тишина, покой, зелень кругом.

10-летний Денис лихо ныряет с бетонной плиты в Каму, выбежав на берег, стремится к костру. Погреется возле него вместе с друзьями и снова в воду.

- Раньше тут вообще все упорото было, - рассказывает он мне, - а сейчас – нормуль.

«Упорото» - это значит настолько плохо, что и пройти было нельзя вдоль реки. Камой любовались с высокого берега.

Не знаю, одобрила бы жаргон Дениса учительница русского языка и литературы Лидия Васильевна Леонова, которая пришла на набережную погулять с внуками. Но, думаю, с его оценкой территории она бы согласилась. Кстати, Лидия Васильевна уверена, набережная Уральского сыграет свою роль в воспитании будущего поколения.

Новая набережная в Уральском - точка притяжения всех жителеи Фото: Иван МАКЕЕВ

- Это место – жемчужина, - рассказывает Лидия Васильевна. – Сюда приходит гулять весь поселок. Посмотрите, как хорошо сделано – все радует глаз. Вдоль набережной установлены таблички с добрыми надписями о бережном отношении к природе. Дети читают их и уже лишний раз мусор не бросят где попало.

Министр природных ресурсов Пермского края Дмитрий Беланович поселковой набережной доволен. Не в каждом городе, между прочим, таковая имеется. Чиновник рассказал, что подобные объекты попадают под финансирование с помощью заявки. Сначала местные власти обращаются в краевое министерство, после составляется проект работ. Потом документы уходят в Росводресурсы, эксперты которого принимают решение.

- Также мы в рамках нацпроекта «Экология» занимаемся расчистками русел рек, - дополняет Беланович. - В настоящее время у нас 8 таких объектов находится в проектировании. В следующем году будем выходить на финансирование.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Стоимость объекта составила 12,1 млн. рублей. Общая протяженность берегоукрепления превышает 1 км. Оно необходимо для защиты поселка от паводка. В зоне вероятного затопления проживает около 2,5 тысяч человек в 16 жилых домах, находится школа, Дворец культуры и спорта, сети коммуникаций. Ущерб может составить более 200 млн рублей.

ЖИВАЯ КАМА

С 2019 по 2021 годы Пермский край, по данным руководителя Камского бассейна водного управления Росводресурсов Александра Михайлова, получил более 350 млн рублей и еще более 130 млн получит в нынешнем – на строительство инженерной защиты, капитальный ремонт ГТС, мероприятия нацпроекта «Экология».

- Пермский край обладает колоссальным природным потенциалом и одним из главных наших природных ресурсов является река Кама и ее крупнейшие притоки Чусовая и Вишера, - рассказал министр Беланович на расширенном совещании по водной проблематике Пермского края. Возглавляли совещание губернатор региона Дмитрий Махонин и руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов. - Кама среди рек европейской России занимает 4-е место после Волги, Днепра и Дона!

Кроме того, Кама – самый крупный приток Волги, она протекает по территории 5 субъектов Российской Федерации. От состояния Камы зависит и жизнь самой Волги. Правда, сейчас Кама и ее притоки утрачивают способность к самоочищению и теряют свой природный потенциал из-за мощной промышленности на берегах, лесосплава, недостаточной очистки стоков, связанных с износом очистных сооружений.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин – за спасение Камы, а следовательно – Волги. По его инициативе был создан проект «Живая Кама», который предполагает решение многих экологических вопросов и проблем.

- На берегах нашей основной артерии — Каме, проживает 13 млн человек, поэтому особое внимание уделим вопросам экологической реабилитации реки. С этой инициативой мы вышли на федеральный уровень, нас поддержали соседние субъекты – Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, Кировская область. Кроме того, готовимся заявиться в федеральный проект «Реки и озера России». Результаты положительно скажутся на Средней и Нижней Волге.

- Важно не просто сохранить водность камского бассейна, но прежде всего улучшить его экологическое состояние, - отметил глава Росводресурсов. - Мы прекрасно понимаем, что антропогенная нагрузка в промышленно развитых регионах высока и есть задачи, модернизации, реконструкции коммунальной инфраструктуры, внедрения НДТ. Кроме того, на совещании прозвучала идея сбора и очистки ливневых сточных вод, это бы, безусловно, усилило положительный эффект.

ЭКОЛОГИЯ КАК ЗАПРОС НАСЕЛЕНИЯ

10-летнии Денис лихо ныряет с бетоннои плиты в воду Фото: Иван МАКЕЕВ

Вопрос исчерпаемости чистой пресной воды в мире встает все чаще.

Поэтому сохранности, улучшению состояния водных ресурсов Правительство России уделяет повышенное внимание. Любой шаг в пользу экологии приветствуется населением, которое ценит заботу о своем будущем.

Мероприятия, которые финансируют на территории страны Росводресурсы по проекту «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология», за три года позволили привести в порядок более 193 км русел рек. К концу 2024 года этот показатель должен увеличиться втрое. Регулярная работа идет на водохранилищах страны, которые чаще всего служат источниками питьевого водоснабжения. 12 тыс. гектаров восстановлено к концу 2021 года, в этом будет еще больше 4 тысяч га.

ЧТО ЕЩЕ БУДЕТ СДЕЛАНО В ПРИКАМЬЕ?

- В этом году началась реконструкция водозащитной дамбы на правом берегу реки Сылвы в городе Кунгуре. На объекте уже начали укладывать габионные конструкции, на площадку завезли камень и щебень. До конца 2023 года предстоит привести в порядок 225 метров сооружения. Росводресурсы направили на мероприятие 33,6 млн рублей в этом году, на 2023 предусмотрено 28 млн рублей.

- В поселке Кукуштан раньше срока завершились дноуглубительные и руслорегулирующие работы на реке Бабке. Снята угроза затопления для почти 300 местных жителей.

- В ноябре закончат мероприятие на реке Кишертке в селе Усть-Кишерть.

- Разрабатывается проектная документация для дноуглубления русла реки Лопвы в селе Юрле, а также для ледорезных работы на реке Усьве в поселках Мыс и Бобровка и на реке Тулве в селе Барде.

- Также в работе сейчас проектные документации для расчистки рек Пальта в Краснокамске, Бисер и Мерзлая в поселке Старый Бисер, Ординка и Сухая Орда в селе Орда, Сарабаихи в селе Култаево, Ершовки в городе Осе. Из федерального бюджета на эти цели направили 49,7 млн рублей.

- За счет экономии удалось внести в план еще одно мероприятие – расчистку русла реки Брюханихи в Перми, ее намерены завершить к ноябрю 2022 года.

- По федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» филиал «Камводэксплуатация» ФГБВУ «Центррегионводхоз» расчищает от древесного хлама и мусора Камское и Воткинское водохранилища. На мероприятия Росводресурсы направили в этом году более 13 млн рублей.

- За счет федеральных средств регион разрабатывает ПСД для расчистки прудов №1 и №2 на реке Кунгур и русла правобережного притока - ручья без названия на территории села Орда, в следующем году планирует приступить к работе в русле реки Гайвы в Перми.