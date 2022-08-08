Карта боевых действий на Украине на 8 августа 2022: продвижение по побережью и разгром нацбата «Кракен» с двумя взводами пехоты

В районе Харькова противник потерял более полутора рот личного состава Фото: REUTERS

166-й день спецоперации

Паника нарастает не только в рядах ВСУ на фронте, но и в Киеве.

В районе Харькова противник потерял более полутора рот личного состава и полтора десятка единиц бронетехники — в результате ударов по местам расположения 92-й механизированной бригады и 113-й бригады теробороны ВСУ.

В Николаевской и Херсонской областях после ударов ВКС России нивелированы два взвода националистов и 14 единиц автотехники 63-й мехбригады, а также более взвода 35-й бригады морской пехоты ВСУ.

Националистическое формирование «Кракен», базировавшееся в Харьковской области, понесло невосполнимые потери и утратило боеспособность. Уничтожены склады с боеприпасами 66-й, 110-й и 56-й бригад ВСУ на Донбассе.

Карта боевых действий на Украине на 8 августа 2022 Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Артемовск (ДНР) — бои на окраинах

Соледар (ДНР) — бои в промзоне

Пески (ДНР) — окончена зачистка

Славянск (ДНР) — бои в районе Пришиба и Богородичного

Очеретино (ДНР) — уничтожена батарея РСЗО «Ураган»

Адамовка (ДНР)— уничтожен взвод РСЗО «Град»

Краматорск (ДНР) — уничтожены РСЗО «Хаймарс»

Новомихайловка (ДНР)- уничтожен склад горючего ВСУ

Николаев — бои на реке Ингулец

С начала спецоперации сбито 263 самолета и 145 вертолетов ВСУ, уничтожено 1708 беспилотников и 363 ЗРК противника, сожжено 4269 танков и других украинских бронемашин, выведены из строя 791 боевая машина РСЗО и 3276 орудий полевой артиллерии и минометов.