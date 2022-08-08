Сотни километров тоннелей и тысячи вагонов с оружием: нацисты окопались в подземном царстве времен СССР под Соледаром

Соледар сегодня – одна из самых горячих точек Донбасса Фото: EAST NEWS

Казалось бы – вот он город, на ладони, в низине. Бери господствующие высоты и выбивай противника. Соледар сегодня – одна из самых горячих точек Донбасса, где решается судьба наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию. Без него не взять в клещи Артемовск, где сегодня противник сосредоточил основные силы на рубеже обороны, идущем от Северска. Прорыв этой линии выводит союзные войска напрямую на ось Славянск-Донецк.

С одной из высот я и смотрю на Соледар, над которым поднимаются дымы от артиллерийских разрывов. В какой-то момент замечаю, что огонь переместился ближе, практически на передовые позиции 2 армейского корпуса ЛНР, который подошел вплотную к городу, завязав бои в промзоне завода KNAUF.

- Противник пошел в контратаку, силами до роты, - поставленным командным голосом докладывает комбат на передовом пункте управления.

Звучит красиво. На деле это – небольшой цоколь в деревенском доме. В одном «кабинете» на небольших экранах – картинка с беспилотника. В другом – рабочее место командира батальона 6 полка ЛНР. На столе развернута карта, на которую сверху сыпется штукатурка и бетонная крошка. Снаряды вражеской артиллерии ложатся рядом и добавляют происходящему элементы советской военной кинематографии.

В такие моменты удивляешься, как все-таки близки были режиссеры прошлого к реальности. И эти бревенчатые накаты над головой, и исписанная красным и синим карта, и волевой комбат с ровно подстриженными усами. И земля, которая сыпется за шиворот вместе с очередным маленьким землетрясением.

- Наряжаемся, каски-броники, вся хурма! – командует комбат, хотя это уже лишнее. Если вдруг кто до момента попытки контратаки и был без «брони», то с первыми разрывами поспешил «переодеться».

- По мне работает дальнобойная артиллерия, прошу подавить, - спокойно докладывает офицер в рацию.

В этот момент снаряд прилетает прямо в крыльцо. По лестнице в полуподвал скатывается боец, держась за уши.

- Что, Вадик, оглушило? – по-отечески интересуется комбат, играя челюстями – оглушило всех.

Недавно мобилизованный боец храбрится, маскируя вполне естественный испуг любознательностью.

- А как лучше при взрыве – рот открывать или уши затыкать?

- Открывай рот, если успеешь, - советуют коллеги по цоколю.

У его ног деловито расположился спаниель Миша. По нему тут ориентируются, стоит ли выбираться наружу. Когда работает наша артиллерия, Миша радостно скачет на улице, одобрительно гавкая. Но как только идет огонь с той стороны, он без лишней суеты занимает место в самом дальнем углу цоколя. И пока наверх не выйдет, лучше нос туда не высовывать.

- Контратака отбита, - докладывает тем временем по иерархии комбат.

- Обстановка стабильно напряженная, - воспользовавшись паузой вводит нас в курс начштаба Виктор. – Противник, надо отдать ему должное, оказывает ожесточенное сопротивление. Пытается, как вы видели, контратаковать пехотой. Применяет танки, артиллерию. Не скучно, в общем. Но перспективы захода в город вполне реальные. Все осложняется тем, что мы продвигаемся фактически сквозь минные поля.

У противника есть возможность укрываться в глубоких соляных рудниках, разработка которых началась еще в позапрошлом веке Фото: Shutterstock

- Насколько важен Соледар в контексте продвижения к Артемовску?

- Это фактически северная окраина Артемовска. После взятия Соледара будет организовано полукольцо. Если союзники с других направлений помогут, будет полноценное окружение.

Есть еще одна особенность этого района боевых действий – у противника есть возможность укрываться в глубоких соляных рудниках, разработка которых началась еще в позапрошлом веке. Наверняка каждый, кто пожил в Советском Союзе, помнит бело-синюю упаковку соли за 10 копеек. Половина этого продукта на всю огромную страну добывалась именно здесь, в Соледаре, - отсюда и название города.

Сегодня это – под 300 километров подземных коммуникаций, по которым, при желании, можно на бешенной скорости кататься на КамАЗе. Из выработанных шахт был создан туристический объект. Здесь, на глубине 280 метров под уровнем моря, можно погонять мяч на футбольном поле (речь о размерах, трава тут не растет – пол, стены и потолок из соли), послушать музыку в концертном зале и даже оздоровиться в подземном санатории «Соляная симфония» - говорят, прохладный сухой воздух, насыщенный солями, обладает хорошим терапевтическим эффектом. Здесь лечили заболевания дыхательных путей и кожи.

Сегодня это – под 300 километров подземных коммуникаций, по которым, при желании, можно на бешенной скорости кататься на КамАЗе Фото: Shutterstock

Сегодня все это подземное царство используется украинскими военными в качестве укрытия от артиллерийских обстрелов. Однако наибольший интерес представляют шахты, которые находятся между Соледаром и Артемовском, в поселке Прасковеевка. Об этом объекте ходят легенды, согласно которым здесь под землей сокрыты несметные горы стрелкового оружия, счет которому идет на миллионы стволов. После Великой Отечественной войны сюда свозили и консервировали «трехлинейки» Мосина, пистолеты-пулеметы ППШ-41 и ППС-43, немецкие пистолеты-пулеметы MP-38/40, американские Томсоны образца 1928 года, Маузеры, Кольты, пулеметов Дегтярева и «Максим»... Последние, к слову, попадались на оставленных позициях ВСУ, что косвенно подтверждало легенду. Поговаривают, что в 90-х ушлые эсбэушники даже устроили оригинальный бизнес, продавая охолощенное оружие родственникам фашистов в качестве сувениров. Якобы немцы через архивы могли узнать номер ствола предка, который и находили потом на этом арсенале.

При этом оружие в таком состоянии, что бери – и стреляй. Только от смазки ототри. Постоянный температурный режим и уровень влажности в соляных шахтах - идеальные условия для хранения «стрелкотни».

- Склады со стрелковым вооружением действительно находятся на Прасковеевке, 152 горизонт, - рассказал мне бывший начальник 9 отдела хранения рудника имени Володарского Владимир Шанаев. – Это значит – на глубине 152 метра под уровнем моря.

Название шахты мне знакомо. В марте 2014 года, сразу после возвращения Крыма домой, я приезжал к ее проходной, когда местные жители протестовали против вывоза оружия для «Правого сектора» и Нацгвардии.

- При современной власти жизни не будет нам, - делились тогда артемовцы у бочки с костром. - Тем более Донбассу. Так что крымчане молодцы. Вовремя выступили. У них, конечно, трошки (немного - прим. ред.) проще ситуация. Нам будет немного тяжелее. Но весь Донбасс пророссийски настроен. И здесь внутренних конфликтов не может быть. Только если бандерлоги приедут, с ними будем конфликтовать. Они нас бандитами называют, титушками, а я на шахте отработал 28 лет. Сейчас на пенсии — и продолжаю работать. Они там много у себя на Западе наработали. Мы, как и Крым, надеемся вернуться на историческую родину. Донбасс был Россией испокон веков.

В марте 2014 года местные жители протестовали против вывоза оружия для «Правого сектора» и Нацгвардии Фото: Александр КОЦ

Рассматривал архивные фотографии и думал, что кто-то из этих мужиков сегодня с оружием в руках освобождает родной город. А кого-то под угрозой тюремного заключения загнали в батальон теробороны. И смотрят они друг на друга через прицел по разные стороны линии фронта. Самое горькое понимание этой войны.

- Как обустроен этот объект? – спрашиваю Владимира Шанаева, вдруг пригодится.

- Вход на техническую территорию один. Клеть ведет на 152 горизонт. Причем, когда я там служил, под нами добывали соль – на 208 и 243 горизонтах. А клеть для спуска одна. Поскольку объект был секретным, нам приходилось надевать обычные ватники и каски. На нашем уровне уже одевались в форму. Хотя местные прекрасно знали, что здесь находилось.

При современной власти жизни не будет нам, - делились тогда артемовцы у бочки с костром Фото: Александр КОЦ

- Что из себя представляют хранилища?

- Представьте выработки шириной 17 и высотой 50, перегороженные металлическими воротами. Так, друг за другом, в одной выработке находятся несколько хранилищ. Длинна каждого – по 150-200 метров. Есть просто огромные, куда бы влезли 500 вагонов. Всего там тысячи вагонов с оружием.

- Так в вагонах и хранится?

- Нет, в них его привозили. Например, нам доставляли оружие после первой Карабахской войны. Были поставки с расформированных баз, были целые вагоны с немецким барахлом со свастиками – ремни, кобуры, оружие… Сами стволы хранятся в ящиках, уложенных в штабели высотой по 3 метра и шириной 10 метров.

Владимир Шанаев при СССР окончил Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище и сразу после выпуска был распределен в Артемовск. Здесь он и прослужил с 1986 года фактически до распада Союза.

- Что входило в ваши обязанности?

- Отвечал за прием вооружения, его отправку. Я был начальником отдела хранения, у меня было 12 хранилищ, в каждом – заведующий, бригада грузчиков, два электропогрузчика, четыре электрокара и бригада подсобных рабочих.

- А при вас много вывозили-привозили оружия?

- Постоянно. Вывоз и ввоз ограничен подъёмом ствола. В клеть убирается две вагонетки. На ней умещается восемь ящиков с АКМ (Автомат Калашникова модернизированный). Так что много не вывезешь. Отправляли в том числе за границу через Николаев.

- Скажите, а уничтожить эти склады теоретически можно?

- Не представляю где взять столько взрывчатки. Я думаю, могут завалить вход около КПП. КПП только на 152 горизонте. Если весь ствол обрушат, то восстанавливать долго.

После распада Союза Владимир молодым старлеем с женой и двумя детьми уехал в Россию, служил на 53-м арсенале в Нижегородской области. Уволился майором. Организовал небольшой бизнес – магазинчик хозтоваров. Сейчас уже нянчит двух внуков. Рассказывает, что супруге, бывшей учительнице начальных классов и музыки Артемовской школы, до сих пор пишут бывшие ученики, которые разъехались по всему миру…

- А можно личный вопрос? Почему вы не остались на Украине?

- Потому что они требовали принять новую присягу. Я Русский человек из Нижнего Новгорода, для меня не было другого выбора. Хотя в то время этого не понимал, просто внутреннее чувство, что нельзя принимать. Сейчас все очевидно. Национализм губителен для любой культуры, жаль в Европе этого не понимают. Или делают вид.

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