Вопрос дня: А вы в каком возрасте своих детей в самостоятельную жизнь отправили? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Лиана АЛИХАНОВА, врач-терапевт, мама самого молодого губернатора России Антона Алиханова:

- Дети как можно дольше должны быть рядом с родителями. Даже когда наш Антон женился, он поселился на одной с нами лестничной площадке, иногда ходили с женой к нам домой обедать. Я и сейчас наведываюсь к нему в Калининград, может, с мужем туда уедем - за детьми Антона присматривать.

Илья РЕЗНИК, поэт, народный артист России:

- Я сам - дитя войны, блокадный ребенок. Война, блокада меня и выбросили из семьи. Отец погиб на фронте, а мама от меня отказалась. Жил у бабушки с дедушкой - не родных. Но таких близких! У меня ответ на ваш вопрос непопулярный - я бы детей вообще никогда бы из семьи «на волю» не просил.

Сергей СТЕПАШИН, экс-премьер России:

- Я сам ушел из дома в 17 лет, поступил в Ленинграде в училище МВД. Сейчас в отпуске, провожу его в Питере, у мамы, ей 94 года. Она, как в детстве, угощает меня вкусным сладким чайком. Чувство дома всегда должно быть в душе.

Зинаида ИОСТ, 39 лет, мама девятерых детей (беременна десятым):

- Дети должны начинать самостоятельную жизнь как минимум после школы. Максимум - после университета. 18 лет - прекрасный возраст, чтобы учиться себя обеспечивать. Я хоть и жила до 22 лет с мамой, но уже в 16 начала подрабатывать.

Геннадий ОНИЩЕНКО, академик РАН, отец троих детей, дедушка 11 внуков:

- А в Конституции же Российской Федерации все четко определено! Дети становятся взрослыми в 18 лет. В этот момент, и ни минутой позже, они и должны покидать родительский дом, при этом регулярно подбрасывая папе с мамой внучат.

Валерий ТРАПЕЗНИКОВ, экс-депутат Госдумы, токарь с 59-летним стажем, Пермь:

- Моя дочка уехала в школу олимпийского резерва после 7-го класса и с тех пор живет самостоятельно. Вуз окончила, работает. Дети должны уже лет с 14 - 15 подрабатывать.

Максим АЛЕКСЕЕВ, читатель «КП»:

- Я уехал учиться в Москву из Сибири в 17 лет. Не скрою - мама и папа присылали немного денег. Но как пошел работать через пять лет - высылал им деньги сам. Так что 17 - нормальный возраст для «выпадения из гнезда».

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