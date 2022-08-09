Война Байдена с пиджаком попала на видео

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Забавные ситуации, в которые опадает престарелый американский президент Джо Байден, давно уже стали привычными: то он покажет всем «шпаргалку» с подсказками своих действий, то с велосипеда упадет, то с воздухом поздоровается… А его оговоркам и вовсе нет числа.

Но вот камеры запечатлели, как «дедушка Байден» сражается с пиджаком.

Казус произошел во время визита американского лидера в штат Кентукки. Выйдя из вертолета, глава государства пытается просунуть левую руку в рукав наполовину надетого пиджака. И это ему никак не удается. Растерянный Байден крутится на месте, тщетно пытаясь поймать ускользающий рукав, а за ним с каменными лицами наблюдают двое вытянувшихся по струнке военных.

В конце концов, на помощь к президенту США и своему мужу пришла первая леди Джилл Байден, которой не удалось сдержать улыбку при взгляде на потуги супруга.

Спустя пару мгновений с носа главы государства свалились солнцезащитные очки. Он, конечно, попытался их поймать, но и тут его постигла неудача.

Незадолго до рабочей поездки Байден сдал второй по счету отрицательный тест на коронавирус после повторного заражения. Болезнь у президента США прошла в легкой форме, и 6 августа врачи заявили, что лидер нации выздоровел. Но про состояние его когнитивных способностей доктора ничего не сказали.