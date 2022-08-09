Из-за антироссийских санкций может пострадать Гренландия

Согласно исследованиям, только в период с 2000 по 2008 год ледяной щит Гренландии сократился на 1500 гигатонн. Фото: Shutterstock

Клуб миллиардеров, включающий Билла Гейтса, Джеффа Безоса и Майкла Блумберга, финансирует поиск полезных ископаемых в недрах Гренландии.

Арктический остров, являющийся автономией Дании, в результате климатических изменений освобождается от ледяного панциря, что открывает новые возможности для геологов.

По мнению ученых, Гренландия находится на острие климатического кризиса – именно здесь глобальное потепление сказывается быстрее всего. Согласно исследованиям, только в период с 2000 по 2008 год ледяной щит острова сократился на 1500 гигатонн.

Процессы освобождения Гренландии от тысячелетнего ледового панциря и появление новых территорий, незанятых ледниками, привлекли внимание богатейших людей мира. Они начали оказывать всемерную поддержку компании Kobold Metals, занимающейся разведкой недр. Не в последнюю очередь такая активность связана еще и с тем, что Запад пытается отказаться от природного сырья, добываемого и обрабатываемого в России.

– Мы ищем месторождение, которое станет первым или вторым по значимости месторождением никеля и кобальта в мире, — заявил гендиректор Kobold Metals Курт Хаус.

Спонсоры геологоразведки свои надежды никак не прокомментировали, но американские СМИ уверены, что они надеются найти в достаточном количестве полезные ископаемые, которые дадут возможность миру перейти к «зеленой энергетике» и обеспечить возрастающие потребности населения Земли в электромобилях. При этом миллиардеры, судя по всему, не особо заботятся о том, что уникальный природный заповедник может пострадать, если на нем начнут добывать полезные ископаемы.

Известно, что на данный момент в Гренландии находится группа геологоразведки Kobold Metals, состоящая из 30 человек и снаряженная по последнему слову науки и техники.

Интересный факт: если ледяной щит Гренландии (которая, кстати, по площади почти в 10 раз больше Великобритании или японского острова Хонсю) растает полностью, то уровень мирового океана повысится примерно на 7 метров. Что будет с той же Британией и Японией при такой ситуации – сложно представить.