Минобороны демонстрирует работу расчета «Орлан-10»

Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России демонстрирует кадры боевой работы расчетов многофункциональных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Орлан-10» Западного военного округа, выполняющих задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Компактный комплект может развернуть один оператор в любом месте. Поднявшись в небо «Орлан-10» позволяет оператору с высоты птичьего полета провести доразведку местности, скорректировать огонь артиллерии, которая находится за десятки километров от линии соприкосновения.

«Боевая работа ведется в условиях помех радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника. Для поиска целей и их распознавания БЛА оборудованы различными оптическими приборами и тепловизором. Также с использованием беспилотников производится наблюдение за перемещением военной техники, замаскированными командными пунктами и огневыми точками, а также новыми укрепрайонами противника, которые они прикрывают «живым щитом» из местных жителей», - комментируют кадры в Минобороны России.

«Орланов» поднимают в небо, чтобы контролировать дороги, по которым российские военнослужащие вывозят беженцев и идут колонны с гуманитарной помощью. Над такими районами «Орланы» кружат круглые сутки. И их операторы тоже не спят.

В зависимости от целей на беспилотник можно установить средства радиоэлектронной борьбы, способные, например, глушить сотовую связь или отслеживать местоположение абонентов.

То есть можно легко выяснить, где находятся иностранные наемники или командиры националистических подразделений.

«Используя полученные данные, ежедневно российские военнослужащие наносят огневое поражение по десяткам целей. Камеры с инфракрасным излучением позволяют вести эффективную разведку даже в ночное время, не оставляя противнику шансов спрятать свои позиции в лесистой местности», - подчеркнули в Минобороны России.