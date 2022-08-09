В Москве приговорили уроженца Средней Азии к восьми годам тюрьмы за финансирование терроризма

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Вступил в законную силу приговор 2-го Западного окружного военного суда в отношении гражданина одной из стран Средней Азии Ахмедова Рафикжона Рахимжона угли, возглавлявшего канал финансирования террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена на территории России). Эта террористическая организация ещё действует местами в Сирии.

«За совершение преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 («содействие террористической деятельности») УК РФ, он приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остальной части наказания сроком в пять лет - в исправительной колонии строгого режима», - сообщили в ФСБ России.

В ведомстве отметили, что противоправную деятельность Ахмедова и его пособников (ранее осуждены) выявили в прошлом году. Она была пресечена в результате скоординированных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий в Москве, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Якутске, Тюмени и Казани.

Напомним, в прошлом месяце в Москве под руководством председателя Национального антитеррористического комитета (НАК), Директора ФСБ России Александра Бортникова прошло заседание НАК, на котором были рассмотрены вопросы организации работы федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов России.

Чиновников и органы местного самоуправления информировали о том, как осуществлять анализ обстановки, складывающейся в области противодействия терроризму, своевременно выявлять причины и обстоятельства вовлечения граждан, прежде всего молодежи, в террористическую деятельность.