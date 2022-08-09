Российские танкисты провели тренировку в КНР на китайской бронетехнике

Фото: Министерство обороны РФ

В Корле на полигоне учебного центра Сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК) российские военнослужащие – участники конкурса «Суворовский натиск» АрМИ-2022 провели тренировку на учебной трассе.

«Механики-водители боевых машин пехоты БМП-3 и ZBD-86A преодолели 11 препятствий. Среди них – заграждение, брод, курган, противотанковый ров, колейный мост. Российская команда единственная, которая выставила две команды. Одна команда выступит на более современной боевой машине пехоты БМП-3, а вторая – на технике китайского производства. Команды из Республики Беларусь, Боливарианской Республики Венесуэла, Исламской республики Иран и принимающей страны также выступят на боевых машинах пехоты ZBD-86A китайского производства», - прокомментировали кадры в Минобороны России.

«Климатические условия тут сильно отличаются от России и от мест, где мы тренировались. Но команда держится бодро. Все настроены лишь на победу. Борьба будет честной», - сказал журналистам руководитель российской команды подполковник Алексей Черепнин.

Отметим, что в состав российской команды вошли лучшие экипажи БМП – победители и призеры всеармейских этапов соревнований – курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного ордена Жукова училища имени Маршала Советского Союза К.К.Рокоссовского.

В военном ведомстве также сообщили, что в этом году в Китайской Народной Республике на полигоне Сухопутных войск НОАК «Корла» пройдут сразу два конкурса Армейских международных игр: «Суворовский натиск» – соревнование экипажей боевых машин пехоты и «Безопасный маршрут» – соревнование инженерных подразделений.