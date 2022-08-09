НАК России: украинские спецслужбы усилили вербовку молодежи в экстремистские организации

Глава ФСБ России подчеркнул, что международные террористические организации и идеологи деструктивных течений не прекращают попыток вовлечения подростков в свою противоправную деятельность, в том числе посредством Интернета.

«В первом полугодии 2022 г. из 61 предотвращенного преступления террористической направленности 26 подготавливались молодыми людьми в возрасте до 25 лет, 32 преступления готовились к совершению лицами, попавшими под влияние неонацистской идеологии. За период с 2021 по 2022 гг. правоохранительными органами более чем в 50 регионах пресечена деятельность свыше 150 членов сообщества «Маньяки. Культ убийц»», - заявил руководитель Национального антитеррористического комитета, директора ФСБ России Александр Бортников на заседании НАК, где были рассмотрены вопросы профилактики терроризма в сфере образования и молодежной среде, а также выработаны меры по ее совершенствованию.

Глава ФСБ России подчеркнул, что международные террористические организации и идеологи деструктивных течений не прекращают попыток вовлечения подростков в свою противоправную деятельность, в том числе посредством Интернета.

«На фоне проведения специальной военной операции активизировалась деятельность украинских спецслужб и националистических структур по склонению молодых россиян к совершению терактов», - обратил внимание на тенденцию председатель НАК.

Бортников обратил внимание членов НАК, что «складывающаяся обстановка требует приоритетного внимания со стороны всех субъектов противодействия терроризму к совершенствованию профилактики террористических угроз в молодежной среде и сфере образования».

В мероприятии принял участие Генпрокурор, глава Следственного комитета России, полномочные представители Президента в федеральных округах, руководители федеральных органов исполнительной власти.

В своем выступлении председатель НАК подчеркнул, что «принимаемые субъектами противодействия терроризму меры носят системный характер и позволили повысить эффективность осуществляемой на федеральном и региональном уровнях работы по недопущению вовлечения молодежи в террористическую деятельность».

Участники заседания отметили, что важной задачей остается применение индивидуального подхода к обучающимся. В том числе к тем, что не находят общего языка с коллективом.

«Необходимо активнее формировать у них стойкое неприятие идеологии терроризма и других деструктивных течений. Для этого нужно активнее задействовать возможности воспитательного процесса, обеспечить подготовку и распространение качественного антитеррористического контента, повышать уровень профессиональной подготовленности педагогов, психологов и других специалистов, участвующих в профилактической деятельности», - отметили участники собрания.

Напомним, предыдущее заседание НАК прошло в прошлом месяце. На нем также рассматривались вопросы организации работы федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов России.

Чиновников и органы местного самоуправления информировали о том, как осуществлять анализ обстановки, складывающейся в области противодействия терроризму, своевременно выявлять причины и обстоятельства вовлечения граждан, прежде всего молодежи, в террористическую деятельность.

КСТАТИ

Выступая на мероприятии, Председатель СК России Александр Бастрыкин отметил, что «только комплексный подход к воспитанию может способствовать формированию и развитию правильных ценностных ориентиров, приобретению навыков критического мышления, умению ориентироваться в большом потоке информации, отличать ложные сведения, распространяемые антироссийской пропагандой, от достоверных».

Отметим, что Следственным комитетом России поддержана инициатива о создании Всероссийского движения детей и молодёжи, и надеется, что данная организация будет эффективной и полезной для молодых людей.