Самая большая подводная лодка в мире "Дмитрий Донской" выведена из боевого состава ВМФ России

Атомная подводная лодка ТК-208 "Дмитрий Донской" проекта 941 типа "Тайфун". Фото: Лев Федосеев/ТАСС

"Офицеры России" вступились за самую большую подлодку "Дмитрий Донской". Не так давно стало известно о том, что легендарный атомный крейсер выводят из боевого состава ВМФ России.

После списания лодку ждет незавидная участь, как говорят в таких случаях, "пустят на иголки".

Однако организация "Офицеры России" обратились с открытым письмом к министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой повлиять на судьбу "Дмитрия Донского".

"Дмитрий Донской" не теряет своей актуальности в статусе учебно-тренировочной базы для воспитания нового поколения моряков- подводников. Подобные образцы вооружения, не имеющие аналогов в мире, не должны заканчивать свой славный боевой путь на свалке истории и металлолома", - говорится в письме.

В качестве альтернативной участи организация просит переместить крейсер в парк "Патриот" в Кронштадте.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О "ДМИТРИИ ДОНСКОМ"

- "Дмитрий Донской» — это самый большой и мощный атомный подводный крейсер в мире. Его корпус длинной 170 с лишним метром по габаритам сопоставим с девятиэтажкой, а водоизмещение примерно с 19 олимпийских бассейнов! Субмарина находится в строю с 1980 года и за свои размеры попала в книгу рекордов Гиннеса. Причем, до сих пор этот рекорд не побит. Наша лодка остается самой большой на планете!

- АПК относится к проекту 941 «Акула», в рамках которого построили шесть субмарин. Проект начали разрабатывать в семидесятые, когда появилась информация, что Америка строит серию больших подводных ракетоносцев «Огайо». Нам нужно было подготовить достойный ответ и конструкторы так постарались, что перевыполнили задачу — советские АПЛ стали самым мощным подводным оружием в мире. Причем, несмотря на то, что "Акулу" начали разрабатывать позже "Огайо", мы все равно опередили американцев на целый месяц!

- Подлодка сделана по нестандартной технологии — за основу взяли конструкцию катамарана. Внутри расположено два автономных корпуса из титанового сплава, которые соединены тремя переходами. Лодка рассчитана на экипаж из 160 человек. Максимальное время автономного плавания — 120 суток. Лодка разработана для северных условий и может проламывать лёд толщиной до 2,5 м — субмарины «Огайо» так не умеют.

- Свое нынешнее имя подлодка получила не в восьмидесятых годах, когда встала на боевое дежурство, а в 2002. Тогда субмарину модернизировали и перевооружили. На ней испытывали современные баллистические ракеты «Булава» и после этого новые модели взяли на вооружение. Поскольку "Дмитрий Донской" вооружен булавой, то изменили обряд посвящения в подводники. На всех подлодках моряки целуют кувалду во время посвящения, а на "Дмитрии Донском" - булаву.

- В кают-компании крейсера расположена действующая музейная экспозиция "Куликово поле". На подлодке есть баня, бассейн, спортзал.

- В 2017 году атомный подводный крейсер «Дмитрий Донской» участвовал в параде на Кронштадтском рейде. Для этого подводная лодка прошла через проливы Балтийского моря из Кольского в Финский залив. Это был надводный переход — впервые в истории отечественного ВМФ.

КОММЕНТАРИЙ

Виктор ЗИМА, офицер-подводник:

Корабли 941 проекта - это пик достижения советской эпохи. Посмотрите, насколько он красив. Это мощь, это сила, это то, от чего дыхание перехватывает. Когда смотришь на него в доке - не верится, что человеку по силам построить такое. А мы создали "Дмитрия Донского" в восьмидесятые! Я ничего не имею против других проектов, но ни один не вызывает такого восторга.

Глядя на этот корабль, понимаешь, что эта колоссальная мощь нужна не для войны, а для мира. Пока есть такая штука - будет мир. "Дмитрий Донской" важен как памятник холодной войне, которую мы, флот, ни в каком виде, естественно, не проиграли.

Нужно, обязательно нужно сохранить эту память. Нельзя пустить "Дмитрия Донского" "на иголки". Он должен стоять на пьедестале. Это нужно не нам: мы-то служили здесь, видели и знаем. Это нужно нашим внукам и правнукам, чтобы они могли представить, что могли их деды и прадеды.