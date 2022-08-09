Песков рассказал, как Путин воспринимает появление народных символов спецоперации

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 9 августа, журналист «Комсомольской правды» напомнил официальному представителю Кремля о знаменательном событии в новейшей истории России:

-… Дмитрий Сергеевич! Я обычно про разные исторические даты у вас спрашиваю. Напоминаю… Вот сегодня как раз такая дата. 23 года назад, 9 августа 1999 года, Владимир Путин стал в первый раз и.о. премьера. И именно с тех пор он - находится на вершине государственной власти России. Это как-то отметят сегодня в Кремле? В смысле, отметят само событие или лучше мы этим займемся?

- Вы знаете, у нас рабочий график идет, - сказал Песков, - поэтому лучше вам этим заниматься.

- Тем не менее, вы можете как-то охарактеризовать это в двух словах?

- Нет, в двух словах не могу.

- Хорошо, - продолжил я. - Вчера была очень эмоциональная встреча президента с белгородским губернатором, благодаря «шоколадке с Алешкой». У спецоперации уже несколько таких народных символов – красное знамя над танками и взятыми городами, бабушка с государственным флагом СССР. Вот как такие моменты - в эмоциональном плане - воспринимает Верховный Главнокомандующий? Его это тоже согревает?

- Естественно, - ответил пресс-секретарь. - Никто не может оставаться без эмоций на фоне таких символов операции.

В том числе, и президент, конечно.

- А как-то реакцию его можете передать? Нам-то это не видно, он человек сдержанный. Вы можете эту реакцию расшифровать?

- Вчера это все видно было в ходе беседы, все…

- Ну, не все.

- Тут просто мне нечего добавить к тому, что было вчера сказано.

- Спасибо огромное за ответы.