Советы от Пятерочки или как из продавца вырасти в директора.

На самом же деле сотрудники розницы порой растут намного быстрее, чем менеджеры, сидящие в офисе, которые могут годами занимать одну и ту же должность. Рассказываем на примере «Пятёрочки» – как продавцу-кассиру построить карьеру. Пять простых шагов.

Шаг первый – трудоустройство

Для того, чтобы устроиться в магазин, нужно откликнуться на открытую вакансию на карьерном сайте, позвонить в службу подбора персонала или сделать проще – прийти в магазин, где планируете работать, и встретиться с директором. Он точно не откажет и, вероятнее всего, в тот же день проведёт собеседование, что сэкономит время. Резюме не требуется, для трудоустройства нужен стандартный пакет документов и медицинская книжка. Если её нет, то компания направит в медицинский центр и оплатит получение. Вот и всё, вы сотрудник магазина.

Конечно, сейчас ритейл много сотрудничает с самозанятыми, но при этом большинство - штатные сотрудники. А это значит, что можно пользоваться системой льгот и скидок, ДМС, телемедициной и так далее. Надо сказать, что ритейл-компании, одни из немногих, продолжали открывать новые объекты и набирать персонал даже в кризис.

Шаг второй – знакомство с коллективом и наставником

Следующий шаг – это знакомство с коллективом и наставником, человеком, который будет объяснять, что делать, помогать и подсказывать на первых порах, посоветует, как себя вести. Большой плюс, что в ритейле всему можно научиться прямо на месте. К стажёрам обычно относятся с пониманием и терпением, потому что все когда-то прошли через это.

Те, кто работает в магазине, – настоящая команда. Когда люди проводят много времени бок о бок, важна взаимовыручка, взаимоуважение, понимание, что все трудятся на общий результат. Обычно коллектив – это 10-15 сотрудников вместе с директором – руководители в рознице знакомы с обязанностями всех сотрудников, погружены в детали. Директор может сесть за кассу, проверить сроки годности продуктов, помочь с приёмкой товара.

Шаг третий – обучение и развитие

Для трудоустройства не обязательно высшее образование – прийти можно после техникума или колледжа. Отсутствие диплома не станет проблемой для дальнейшего развития – получить образование можно будет в процессе работы, хорошо понимая каких именно знаний не хватает. Если сотрудник перспективный, смышленый, активный, то в компании это точно заметят. И могут организовать обучение внутри или, как вариант, отправить на повышение квалификации в вуз или колледж.

Например, работает человек администратором в магазине, руководитель видит его потенциал, но понимает, что навыков для того, чтобы занять должность директора, сотруднику пока не хватает. Тогда его обучают менеджменту, он проходит специальные курсы от компании. В ритейле заинтересованы в том, чтобы растить специалистов внутри, а не искать их на рынке: люди, работающие в компании, понимают бизнес-процессы, знают, как всё устроено. Гораздо проще обучить своего сотрудника, чем найти нового.

Те, кто действительно хотят развиваться, растут очень быстро. Так, через 4 месяца после трудоустройства и прохождения курсов внутри компании можно получить повышение до администратора (это уже управленческая должность – в обязанности входит организация работы магазина, контроль сотрудников, ведение отчётности и т.д.), заместителя директора или директора магазина. Если есть желание и мотивация, то можно расти дальше – переходить на офисную позицию, например, дорасти до директора кластера (несколько десятков магазинов).

Шаг четвёртый – кадровый резерв

Если человек заинтересован в карьерном продвижении, то может подать заявку и войти в кадровый резерв. Принять участие может любой линейный сотрудник розницы: продавец-кассир, пекарь, сборщик заказов для онлайн-доставки, администратор, заместитель директора магазина.

Принцип такой, единый для всех, – после того, как человек отработал в компании 4 месяца, ему приходит СМС-приглашение для вступления в кадровый резерв, после чего он может заполнить анкету в приложении «Личный кабинет» и выбрать место, где бы хотел работать после повышения. Далее он проходит тестирование или собеседование. Набравших самые высокие баллы приглашают на обучение и короткую стажировку. Как только в выбранной локации появляется подходящая должность, сотрудник получает назначение. Все этапы автоматизированы, сервис работает во всех регионах, где есть магазины «Пятёрочка».

Шаг пятый – партнёрство

Ещё один способ карьерного развития – это разного рода мотивационные проекты, участие в них также может стать продвижением в карьере.

В «Пятёрочке» есть программа «Директор магазина-партнёр», которая даёт директорам магазинов намного больше полномочий, чем раньше. Они решают по какому графику будет работать их магазин, каким будет ассортимент, кого набирать в команду, какие маркетинговые акции запускать, устанавливать кассу самообслуживания или кофемашину или нет и так далее. То, что решали в офисах, теперь определяют директора. В этом смысл проекта – больше доверять руководителям на местах.

Для участников это хорошая возможность перейти на следующий уровень, реализовать амбиции, повысить заработок. Директор и коллектив получают премию по итогам года в зависимости от финансовых результатов магазина. Плюс можно, нарастив комптенеции, в будущем открыть собственный магазин в формате обратного франчайзинга.

Резюмируя, вот пять шагов, которые нужно предпринять, чтобы продвинуться в карьере с линейной позиции в магазине:

1. Трудоустроиться. Проще всего это сделать, посетив магазин, где планируете работать. Необходимо учитывать, что среди ритейлеров много надёжных и ответственных работодателей, которые продолжали набирать персонал даже в кризис.

2. Познакомиться с коллективом и слушать наставника, который объяснит, поможет на первых порах и покажет, что делать. В ритейле всему можно научиться на месте.

3.Пройти обучение внутри компании или на внешних площадках. Если работник перспективный, то его точно заметят, в ритейл-компаниях есть свои собственные образовательные курсы для сотрудников розницы. Те, кто действительно хотят развиваться, растут очень быстро – за 4 месяца можно получить повышение до администратора, заместителя директора или директора магазина.

4. Вступить в кадровый резерв: откликнуться на заявку, заполнить анкету, пройти тестирование, обучение и стажировку и получить руководящую должность.

5. Стать участником мотивационного проекта. В «Пятёрочке» это – «Директор магазина-партнёр», который даёт больше полномочий, доверия и возможность повышать доход.