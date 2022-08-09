Путин обсудил с президентом Израиля работу агентства "Сохнут" в России

В Кремле сообщили, что Владимир Путин по телефону переговорил с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Причем, еврейский политик сам позвонил в Москву. Фото: REUTERS

В Кремле сообщили, что Владимир Путин по телефону переговорил с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Причем, еврейский политик сам позвонил в Москву.

Лидеры стран обсуждали будущее израильского агентства «Сохнут» в России. Эта организация с 1929 года (а в нашей стране с 1989) помогает репатриации евреев в Израиль. Но российский Минюст недавно подал в суд иск с требованием закрыть представительство за «незаконный сбор информации о гражданах».

Кажется, чиновники министерства юстиции сами не ожидали такой бурной реакции Иерусалима. Сначала в Москву отправилась целая правительственная делегация из Израиля, чтобы предметно разобраться в претензиях к «Сохнуту». В канцелярии премьер-министра страны заявили, что будут добиваться продолжения работы агентства. Теперь президент Ицхак Герцог позвонил в Кремль за объяснениями.

«Условлено, что контакты на этот счёт будут продолжены по линии соответствующих ведомств обеих стран. Подтвержден настрой на развитие многопланового российско-израильского взаимодействия», - сообщили в пресс-службе Путина.

Последняя дипломатичная формулировка может означать, что наши готовы помиловать «Сохнут» ради сохранения нормальных отношений с Израилем. С другой стороны, сбор информации о россиянах иностранцами явно противоречит общей политики властей. Поэтому представительству агенства, если его оставят, вероятнее всего придется как-то поменять свою работу.